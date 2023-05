Exclu: arrestaties voor grootschalige drugshandel en witwassen

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar grootschalige drugshandel en witwassen. Het gaat om een 21-jarige man uit Dinteloord en een 44-jarige man die in Antwerpen door de Belgische politie op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie werd gearresteerd. Eerder werden volgens de politie al zes verdachten aangehouden, daarvan zitten er nog drie in voorarrest.

Exclu

De eerste arrestaties in het onderzoek vonden plaats tijdens een actiedag op 3 februari bij gebruikers van de criminele chatdienst Exclu Messenger. Het onderzoek richtte zich op een groot aantal verdachten van wapen- en drugshandel. Daar waren mensen van de familie R. uit Oss bij en ook meerdere leden van Satudarah, waaronder oprichter Michel B.

1.700 kilo ketamine

Bij de operatie in West-Brabant werd onder meer tijdens de doorzoeking van een boerderij in de buurt van Steenbergen een geheime opslag van 1.700 kilo ketamine ontdekt met een straatwaarde van een kleine 40 miljoen euro.

Overleveringsprocedure

In Dinteloord werd dinsdagochtend een 21-jarige man aangehouden. Zijn woning werd doorzocht en verschillende goederen zijn in beslag genomen. In Antwerpen werd door de Belgische politie op verzoek van justitie in Nederland een 44-jarige man gearresteerd. De onderzoeksrechter beslist over zijn detentie en overleveringsprocedure. Ook zijn woning werd doorzocht en ook hier werden goederen in beslag genomen, zo meldt de politie.

In Geleen werd ook nog een woning doorzocht. Ook waren er woninginvallen in Steenbergen en Groenlo waar geen verdachten aanwezig waren. Twee andere verdachten verblijven volgens de recherche vermoedelijk in het buitenland.

Satudarah

Onder de verdachten die in februari werden opgepakt zaten meerdere ex-leden van de verboden motorclub Satudarah. Het gaat onder meer om mannen uit Tilburg, Steenbergen en Rosmalen. Naast Michel B. (58) en andere verdachten uit Enschede zijn nog zeker drie andere Satudarah-kopstukken verdacht in de zaak. Het gaat om onder meer president Angelo M. (46) en penningmeester Redouan I. (46), beiden uit Tilburg. Ze worden verdacht van de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne vanuit Brazilië.

Verschillende verdachten die volgens justitie gelinkt zijn aan Satudarah zijn nog voortvluchtig en verblijven vermoedelijk afwisselend in binnen- en buitenland.

Een 45-jarige man uit Rosmalen is ook verdachte in de grote drugszaak tegen de Haagse “Godfather” Piet S., tegen wie vorige week 16 jaar werd geëist. In afwachting van de inhoudelijke behandeling van drugszaak Taxus kwam de 45-jarige verdachte in 2021 op vrije voeten. Justitie verdenkt hem ervan dat hij in opdracht van Piet S. een cocaïnelijn opzette.