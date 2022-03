Justitie eist drie tot twaalf jaar cel in mega-cokezaak “Flamenco”

Connect on Linked in

Twaalf verdachten in de zeer omvangrijke cocaïnezaak “Flamenco” hebben donderdag voor de rechtbank in Rotterdam celstraffen van drie tot twaalf jaar cel tegen zich horen eisen. De hoogste eis is voor Omer K., volgens justitie de rechterhand van de voortvluchtige Erol A., de leider van de criminele organisatie. Dat schrijft RTV Rijnmond.

(Ter illustratie: een andere partij van 600 kilo cocaïne)

Justitie verdenkt de twaalf mannen met Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Joegoslavische roots tussen de 25 en 54 jaar van het voorbereiden en/of de invoer van drugs, deelname aan een criminele organisatie, omkoping en witwassen. Ze waren volgens het OM in wisselende samenstelling betrokken bij de smokkel van zeven partijen cocaïne tussen april en juni 2020.

Het ging onder meer om een partij van 750 kilo op 14/15 april, 600 kilo op 24 april, 300 kilo op 6 mei, 325 kilo op 12 mei en 2013 kilo op 6 juni 2020. De drugs zaten verstopt in onder meer vaten sap en auto-onderdelen.

Switchmethode

De criminele organisatie gebruikte de switchmethode om de cocaïne van het haventerrein te smokkelen. Bij een switch hevelen criminelen cocaïne uit een container snel over naar een andere (lege) container, die vrijwel zeker geen douanecontrole krijgt.

Encrochat

Alle verdachten, waaronder corrupte werknemers van beveiligingsbedrijf Securitas, werden in juni 2020 opgepakt, mede doordat de politie maandenlang kon meelezen met ruim 400.000 versleutelde Encrochat-berichten. Volgens justitie kwam daardoor vooral de structuur en werkwijze van het netwerk goed in beeld. De criminele organisatie gebruikte geen geweld, maar werkte doelgericht samen en pleegde in relatief korte tijd steeds dezelfde misdrijven.

Turkije

Erol A. en zijn vermeende rechterhand Omer K. waren niet aanwezig in de rechtszaal. A. is voortvluchtig en zit vermoedelijk in Turkije en ook K. is na zijn ontslag uit voorlopige hechtenis onbereikbaar voor justitie. Volgens zijn advocaat zit hij om medische redenen in Turkije. Ook een broer en neef van Omer K. hoorden respectievelijk negen jaar en drie jaar cel tegen zich eisen.

De uitspraak in megazaak Flamenco vindt naar verwachting eind mei 2022 plaats.

Zie ook eerdere berichten over de zaak.