Zeven verdachten mega-cokezaak op vrije voeten

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam wil de voorlopige hechtenis van de meeste verdachten in de zeer grote cocaïnezaak “Flamenco” schorsen tot aan de inhoudelijke behandeling. De reden is dat de rechtbank vindt dat het te lang duurt voordat die inhoudelijke behandeling kan beginnen. Naar verwachting is dat niet voor maart 2022. De hoofdverdachte in de zaak is voortvluchtig. Hij en anderen worden verdacht van smokkel van in ieder geval 4.000 kilo cocaïne.

(beeld uit archief)

Securitas

Van de elf verdachten wil de rechtbank er zeven in vrijheid stellen. Van vijf van hen wil ze eerst nog wel een positief rapport van de Reclassering afwachten. Twee verdachten worden zonder voorwaarden geschorst. Van vier verdachten is het verzoek in vrijheid te komen afgewezen. Dat is onder meer geval bij verdachte Ö. K.. Het Openbaar Ministerie ziet deze man als de rechterhand van de voortvluchtige Erol A.. Onder de verdachten zijn werknemers van beveiligingsbedrijf Securitas.

De rechtbank vindt trouwens dat er nog wel voldoende ernstige bezwaren zijn tegen alle verdachten, wat wil zeggen dat er in het dossier in principe wel voldoende belastende aanwijzingen zijn voor een hechtenis. Het bewijs in de zaak bestaat vooral uit door de politie ontsleutelde chats van EncroChat. Naar verluidt heeft het Openbaar Ministerie ook informatie die is verkregen door de hack in Sky-ECC aan het bewijs toegevoegd.

Vragen

De rechtbank wees eerder een verzoek om het horen van getuigen, en om nadere informatie over de hack door de politie van de EncroChat-servers, in Frankrijk af. De rechtbank zei zelfs dat de EncroChat-informatie in de zaak Flamenco rechtmatig was verkregen. Nu laat de rechtbank weten dat er ook vanuit de rechtbank nog een aantal vragen over het EncroChat-bewijs leven.

Flamenco is in december 2019 begonnen nadat er anonieme informatie binnenkwam. Op 30 juni 2020 deed de politie invallen en waren er arrestaties. Hoofdverdachte Erol A. is voortvluchtig. Hij figureerde ook al als verdachte in het cocaïneonderzoek Dobrisic, waarin “Opa Frits” en anderen tot lange celstraffen werden veroordeeld. Het Openbaar Ministerie bracht hem in die zaak niet voor de rechter.

Zie eerdere berichten:

Wraking in EncroChat-zaak afgewezen

Wraking in belangrijke eerste “EncroChat-zaak”