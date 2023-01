Justitie laat dna-verwantschapsonderzoek doen in onderzoek Kofferbakmoord (UPDATE2)

Connect on Linked in

Er komt een dna-verwantschapsonderzoek in de zaak van de vermoorde Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen. Dat heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bevestigd na berichtgeving van De Telegraaf en Dagblad van het Noorden. Door de rechtbank is vorig jaar mei Hans O. vrijgesproken, nadat het Openbaar Ministerie 18 cel had geëist. In juni seponeerde het OM de zaak tegen twee andere verdachten wegens gebrek aan bewijs.

In de zaak van Hans O. is het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan.

Meinema werd eind maart 2017 dood in de kofferbak van zijn zwarte Mercedes gevonden. De auto hing half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. In de auto heeft de recherche dna-sporen veiliggesteld van een onbekend gebleven persoon die niet voorkomt in de dna-databank. In 2019 is volgens het OM al een keer een verwantschapsonderzoek in de nationale dna-databank gedaan. Dat leverde niets op. Omdat de databank ieder jaar meer dna van nieuwe personen krijgt heeft justitie besloten om nu nogmaals een onderzoek te doen.

De recherche vermoedt dat de gezochte persoon mogelijk familieleden heeft die in de databank voorkomen. Het doel van het verwantschaponderzoek is vast te stellen of het dna te linken is aan familie van de gezochte persoon, bijvoorbeeld via een vader, oom of neefje die wel in de dna-databank zit. In die databank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zit onder meer dna van personen die zijn veroordeeld voor misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan moeten verplicht dna afstaan.

Verdachte Hans O. is twee keer aangehouden. De laatste keer bleef hij vastzitten omdat er een dna-spoor van hem op de broek van het slachtoffer was gevonden. Verder was er telefonisch contact geweest tussen Meinema en een prepaid telefoon van O. die recent was aangeschaft. De advocaten van O. hadden bepleit dat zowel het dna als de telefooncontacten goed te verklaren waren door ontmoetingen en gesprekken over een partij drugs. Vaststaat overigens dat Meinema en Hans O. laat op de avond voordat Meinema in de vroege ochtend werd gevonden nog een ontmoeting hebben gehad.

Meinema was al overleden voordat hij in de achterbak terechtkwam. Het onbekende dna zat op een sigarettenpeuk die is gevonden achter de bestuurdersstoel van de auto. De recherche gaat er vanuit dat meerdere mensen betrokken waren, in ieder geval bij het dumpen van de auto met het lichaam. In ieder geval twee personen moeten dat hebben gedaan.

Grootschalig (regionaal) dna-verwantschapsonderzoek heeft tot veroordelingen geleid in de moordonderzoeken over Marianne Vaatstra (1999), Milica van Doorn uit Zaandam (1992) en Nicky Verstappen (1998).

