OM seponeert strafzaak tegen twee verdachten kofferbakmoord

Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak tegen twee verdachten in de kofferbakmoord geseponeerd. De beslissing is genomen omdat er volgens het OM onvoldoende bewijs is dat de twee eerder aangehouden verdachten Kenny B. en Harm O. betrokken waren bij de moord of doodslag op de 31-jarige Ralf Meinema. Diens lichaam werd in 2017 gevonden in de kofferbak van een Mercedes die half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden hing.

Vrijspraak

Vorige maand werd de 43-jarige verdachte Hans O. (de neef van Harm O.) door de rechtbank vrijgesproken in de zaak. De rechtbank vindt dat er onvoldoende bewijs is voor betrokkenheid van Hans O. De officier van justitie had 18 jaar geëist voor moord na een zakelijk conflict. De advocaten van O. hadden betoogd dat er voor voorbedachten rade, moord, en voor het daderschap van O. geen bewijs was.

Hoger beroep

Het OM is vorige maand tegen de vrijspraak van Hans O. is hoger beroep gegaan. Wanneer het hoger beroep dient, is nog onduidelijk.

Kenny B., een bekende van slachtoffer Meinema, werd in september 2020 aangehouden op verdenking van betrokkenheid, en zat enkele maanden in voorarrest. Harm O. werd een jaar na de dood van Meinema opgepakt en zat ook enige tijd vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord of doodslag.

