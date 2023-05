Justitie vervolgt kroongetuigen in moordzaak Jan Elzinga voor meineed

Connect on Linked in

Justitie heeft besloten de kroongetuige in de zaak van de huurmoord op Jan Elzinga te vervolgens wegens meineed. Hij vervalste een aantal sms-berichten die als bewijs moesten gelden. De zogenaamde ‘zwembadmoord’ moet nog in hoger beroep worden behandeld.

Meineed

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de man die eerder werd veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, en die later kroongetuige werd, zelf te gaan vervolgen voor meineed. Dit zou uniek zijn in de Nederlandse rechtsgeschiedenis.

Dit bevestigden meerdere bronnen donderdagavond aan het Dagblad van het Noorden. Vrijdagmorgen kwam justitie met een bevestigend bericht.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in 2022 tegen twee mannen en twee vrouwen tot 20 jaar gevangenisstraf. Zij worden verdacht van het geven van de opdracht tot de huurmoord op de 40-jarige Elzinga.

Hij werd op 10 juli 2012 in de Langestraat in Marum op klaarlichte dag doodgeschoten. Hij fietste van zijn huis naar het plaatselijke zwembad.

De schutters kregen in 2014 al hoge gevangenisstraffen.

Vals

In de verklaringen van de getuige, Willem P., ging het onder andere over het sms- en telefoonverkeer met een van de verdachten in de zaak. Bij die verklaringen heeft hij telefoons overgelegd met berichten. Die berichten bleken voor een deel vals te zijn.

De officieren van Justitie waren er door onder meer de verklaringen van de kroongetuige van overtuigd dat de nu 43-jarige voormalige partner van Jan Elzinga, Monique H., haar 40-jarige broer en hun 60-jarige moeder het brein zijn achter de moord.

Een vierde verdachte uit Kampen zou de link zijn geweest tussen hen en de uiteindelijke uitvoerders van de moord. Het is de latere kroongetuige Jan Willem P. uit Kampen.

Angst

In 2012 gaat het niet goed met de ex-partner van Elzinga. Zij heeft een slechte relatie met hem en zegt tegen haar familie dat ze in grote angst leeft. Daarop benadert haar broer een kennis uit het criminele circuit. Hij vraagt aan de verdachte uit Kampen om Elzinga te vermoorden. De man weigert, maar ‘helpt’ zijn kennis wel door de – in 2016 veroordeelde – opdrachtgever te benaderen.

Die opdrachtgever regelt uiteindelijk de schutter. Beiden krijgen 15.000 euro. ‘Het prijskaartje van het leven van Jan Elzinga’, noemde de officieren dit tijdens een zitting.

Vakantie

Dat de verdachten bewust samenwerkten om Jan Elzinga te vermoorden blijkt volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder meer uit in 2021 opgedoken berichtenverkeer tussen de verdachten van voor 10 juli 2012. In die berichten werd gesproken over het regelen van een vakantie. Voor het OM stond als een paal boven water dat feitelijk wordt gesproken over het regelen van de moord.

In ruil voor een vermindering met 30 procent van zijn celstraf van 19 jaar heeft de eerder veroordeelde opdrachtgever een overeenkomst gesloten met het OM. Hij werd daarmee kroongetuige.

In twijfel

De verdediging vindt daarna dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat er met name rond de inzet van de kroongetuige vormfouten zijn gemaakt. Zo wordt de betrouwbaarheid van de kroongetuige in twijfel getrokken, onder meer vanwege de door hem vervalste en voor de verdachten belastende (concept) sms-jes.

Het OM constateert dat er inderdaad in meer of mindere mate sprake is van vormverzuimen, maar vindt dat deze hersteld zijn. Van een niet-ontvankelijkheid van het OM kan volgens de officieren geen sprake zijn. Volgens hen kan de rechtbank de zaak nu in volle omvang beoordelen. ‘Zij zijn in staat een eindoordeel te geven over de betrouwbaarheid van de kroongetuige en de bruikbaarheid van de verklaringen.”

Niet onbruikbaar

Het OM benadrukt dat de strafkorting door de kroongetuige is verkregen in ruil voor zijn verklaringen en niet voor zijn sms-berichten. ‘Bij die verklaringen heeft hij telefoons overlegd met berichten. Van die berichten is een deel vals gebleken. Hij deed dat om zijn verklaringen kracht bij te zetten zodat politie en het OM de zaak opnieuw zouden oppakken.’

De kroongetuige heeft op zitting toegegeven dat hij enkele van deze berichten heeft vervalst. Alleen is een deel van de berichten niet vals, stelt justitie. Het gaat om bewezen berichtenverkeer met de 40-jarige verdachte in deze zaak.

Opgepakt

De verklaringen van de kroongetuige hebben ervoor gezorgd dat het onderzoek naar de moord op Elzinga in 2021 opnieuw werd opgepakt. ‘Het feit dat hij op een onderdeel heeft gelogen betekent niet per definitie dat zijn verklaringen in zijn geheel onbruikbaar zijn voor het bewijs’, stelden de officieren.

Daarbij had de kroongetuige uit de doeken gedaan waarom hij een goede reden had om over de sms-berichten te liegen, vindt justitie. De kroongetuige gaf in 2022 al op een zitting toe dat hij een deel van deze berichten heeft vervalst om zijn verklaringen kracht bij te zetten.

Het Openbaar Ministerie wil de man nu zelf dus geen vervolgen voor meineed. De zaak zal op 4 oktober worden behandeld voor de rechtbank in Groningen. Elzinga’s ex partner Monique H. deed eerder ook al aangifte van meineed door haar ex-man. Zij ontsprong tijdens de eerder rechtszaken de dans, maar wordt nu op basis van de verklaringen van de kroongetuige vervolgd, samen met haar broer.