Onderzoek naar deal OM en kroongetuige zwembadmoord

Monique H. (42), toenmalig vriendin van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga, laat een recherchebureau onderzoek doen naar de deal die het Openbaar Ministerie heeft gesloten met Jan-Willem P. Deze wietteler uit Kampen is veroordeeld voor de moord op Jan Elzinga, maar heeft begin dit jaar verklaringen afgelegd waarin hij Monique H. en haar broer beschuldigt van het opdracht geven van de liquidatie.

Strafvermindering

Jan-Willem P. zelf werd tot 20 jaar cel veroordeeld omdat hij de opdrachtgever zou zijn van de moord op Elzinga. Tijdens zijn proces hield P. zijn kaken op elkaar, maar enige tijd na zijn veroordeling deed P. toch een boekje open over de moord – in ruil voor strafvermindering. De deal werd bekrachtigd door de rechter-commissaris. P. verklaarde dat niet hij, maar Monique H. en haar broer de opdrachtgevers zouden zijn van de liquidatie.

De reden dat P. ineens is gaan praten, zou een financiƫle kwestie met de familie H. zijn. De man zou nog steeds een toelage van de familie ontvangen en die zou zijn gestopt, zo meldt RTV Noord.

‘Uniek in de Nederlandse rechtspraak’

Op basis van de verklaringen van P. werden in juli van dit jaar vier personen aangehouden, onder wie Monique H., haar moeder en haar 39-jarige broer uit Nieuw-Roden. Dit kwam volgens Wilko ten Have, de raadsman van Monique H., als een complete verrassing. ‘De man heeft vijf jaar het dossier onder zich gehad en dat goed kunnen bestuderen. Bij de deal vallen vele vraagtekens te zetten’, zegt Ten Have tegen RTV Noord. De raadsman heeft een recherchebureau op de kwestie gezet. ‘Vrij uniek in de Nederlandse rechtspraak. Dit onderzoek is in opdracht en voor rekening van de verdachte. Maar wij zien voldoende aanleiding om dit onderzoek te laten doen.’

Eerder verdacht

Monique H. en haar broer werden eerder verdacht van het opdracht geven voor de moord. Ze werden enkele maanden na de moord op Elzinga aangehouden, maar kort nadien weer vrijgelaten. Er waren belastende verklaringen afgelegd tegen het tweetal, maar daar werd toentertijd geen bevestiging voor gevonden waardoor de zaak werd geseponeerd.

Zwembad

De 40-jarige Jan Elzinga werd in de ochtend van 10 juli 2012 doodgeschoten aan de Langestraat in zijn woonplaats Marum nadat hij was wezen zwemmen in het plaatselijke zwembad. In de uitgebrande vluchtauto vond de politie een petje met dna-materiaal. Dat leidde naar de schutter: de drugsverslaafde Pascal E. die al snel de moord bekende. Hij zou de moord voor 15.000 euro hebben gepleegd in opdracht van Jan-Willem P., die steeds heeft ontkend. Rechtbank en hof vonden bewezen dat P. wapens en informatie bij E. had bezorgd.

P. werd in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel. Pascal E. kreeg vijftien jaar cel.