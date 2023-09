Justitieminister: ‘Gevaar van drugscriminelen gelijk aan dat van terroristen’

Connect on Linked in

Minister van Justitie Dilan Yesilgoz (VVD) wil donderdag in Brussel komen tot afspraken met enkele Zuid-Amerikaanse landen, over de gezamenlijke aanpak van drugscriminaliteit. Dat gaat onder meer over een uitleveringsverdrag met Colombia.

Gevaar

De minister van Justitie praat in Brussel met haar collega’s uit Colombia, Ecuador en Peru. Ze wijst er donderdagmorgen bij het nieuwsprogramma Goedemorgen Nederland (WNL) op dat de drugsmisdaad internationaal goed is georganiseerd. Ze zegt dat het ‘gevaar van zware en nietsontziende criminelen inmiddels gelijk is aan dat van terroristen. Zij vallen onze rechtstaat direct aan, en zijn zeer goed internationaal georganiseerd.’

Aangepakt

Yesilgoz stelt dat dit ‘narcoterrorisme’ hard aanpakt moet worden, door goed samen te werken met de landen waar de drugs vandaan komen, en waar het drugsgeld soms wordt witgewassen. ‘Daarom praten we er vandaag over, hoe we nog nauwer kunnen samenwerken. Tot nu toe waren dat nog algemene afspraken, maar we willen dat specifieker, vooral met Colombia. Het gaat over een uitleveringsverdrag dat in de maak is, rechtshulp, en bij vervolging gaat het dan over het horen van getuigen en slachtoffers. Dat is belangrijk, omdat er tussen de landen veel overlap is op dit gebied.’

Goedgekeurd

Goedemorgen Nederland laat ook VVD-Tweede Kamerlid Ulysses Elian aan het woord, die erop wijst dat het voornemen van de minister ‘verstandig’ is. Hij geeft aan dat de mogelijke afspraken van Yesilgoz nog wel door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd.

De minister wil ook via een wetsvoorstel de maximumstraffen voor drugscriminelen in Nederland verhogen.

De meeste cocaïne die Nederland de laatste periode binnenkomt, is overigens afkomstig uit Ecuador. Daar is de politieke situatie op het moment zeer instabiel.