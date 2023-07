Minister van Justitie: ‘Straffen voor zware drugscriminaliteit omhoog’

Connect on Linked in

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid (VVD) wil de maximumstraffen voor zware drugscriminaliteit verhogen. Daarnaast geeft ze aan kroongetuigen beter te willen beschermen en wil ze criminelen eerder geld kunnen laten afpakken.

Door Joost van der Wegen

Straffer

De VVD-minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Straffere middelen zijn nodig om criminele machtsstructuren bloot te leggen, te doorbreken en te verslaan. Zo gaan de maximum straffen omhoog voor de zwaarste vormen van drugscriminaliteit. En de kroongetuigenregeling wordt met strakkere kaders verbeterd.’

Bestrijding

Ze reageert hiermee op een onderzoek naar de bestrijding van de maffia in Italië, door het onderzoekscentrum van haar eigen ministerie. ‘Naïviteit kunnen we ons niet meer permitteren’, stelt de minister. ‘Er wordt gesproken over Italiaanse toestanden, maar hier worden we dagelijks geconfronteerd met de verwoestende georganiseerde misdaad. Explosies in woonwijken, jongeren worden geronseld voor drugscriminaliteit, boeren onder druk gezet om hun schuren voor drugslabs te laten gebruiken.’

Dwars

De maatschappij en open economie worden hierdoor volgens haar gecorrumpeerd. ‘De mensen die criminelen dwarszitten – waaronder burgemeesters, rechters, advocaten en journalisten – kunnen niet zonder beveiliging door het leven. Willen we onze veilige rechtsstaat behouden, dan moeten we als samenleving een vuist vormen en stevig optreden waar grenzen worden overschreden’, aldus de minister.

Front

‘In de Nederlandse opsporing is al een verschuiving gaande van de focus op individuele kopstukken in de criminaliteit naar het gezamenlijk ontmantelen van criminele machtsstructuren’, laat ze Kamerleden weten. Daar wil de minister mee verder.

Daarnaast komt er een wetsvoorstel, waardoor het afpakken van vermogen zonder veroordeling mogelijk wordt, als aannemelijk is dat goederen en geld afkomstig zijn uit misdaad. Pas is een proef gestart, waarin een leerwerkplaats in een Schiedamse wijk voor plaatselijke jeugd is gefinancierd met afgepakt crimineel geld.

Kroongetuige

De minister van Justitie en Veiligheid heeft ook kroongetuigendeals laten analyseren. Ze geeft aan dat hierin ‘acute verbeteringen zijn doorgevoerd’, vooruitlopend op nieuwe wetten en regels. ‘Zo wordt vanaf het eerste moment dat met een potentiële kroongetuige wordt gesproken direct in kaart gebracht welke beschermingsmaatregelen nodig zijn. Als een kroongetuige zich gaandeweg niet aan de afspraken houdt, kan een kroongetuigendeal door de Staat eenzijdig ontbonden worden. Ook moet er rond een strafproces een onafhankelijke toets komen op de getuigenbeschermingsovereenkomst.’

Maximumstraffen omhoog

De minister wil de maximumstraffen voor zware drugsdelicten verhogen: voor het aanwezig hebben van harddrugs van 6 naar 8 jaar, voor de handel en productie van harddrugs van 8 naar 12 jaar, voor de in- en uitvoer van harddrugs van 12 naar 16 jaar. En voor het plegen van voorbereidingshandelingen ten behoeve van harddrugs-delicten van 6 naar 8 jaar. Komend najaar wordt hierover een wetsvoorstel in behandeling genomen.