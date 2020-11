Keylow kreeg tienduizenden euro’s subsidie voor documentaire

Connect on Linked in

Delano “Keylow” R. (50), hoofdverdachte in het liquidatieproces Eris tegen leden van motorclub Caloh Wagoh, kreeg in 2017 van drie fondsen tienduizenden euro’s subsidie voor een documentaire die hij zou presenteren. Zijn productiemaatschappij betaalde hem daarnaast een salaris van 41.000 euro. Dat schrijft AD.

Moordopdrachten Taghi

R. is de oprichter van de Haagse Crips waar hij president van was. Dat laatste was hij ook van motorclub Caloh Wagoh, van wie momenteel ongeveer 20 leden terechtstaan in liquidatieproces Eris. Keylow is hoofdverdachte in dat proces en zit sinds november 2018 vast. Justitie ziet hem als een “moordmakelaar” die verschillende onderwereldopdrachten aannam en onder meer liquidaties zou hebben laten uitvoeren in opdracht van Ridouan Taghi.

Op harddisks en laptops die bij Keylow thuis werden gevonden, vond justitie maar liefst tien miljoen bestanden, waaronder veel belastende pgp-chats die hij fotografeerde en filmde.

Het Nederlands Filmfonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het VSBfonds gaven volgens AD in 2017 tienduizenden euro’s subsidie voor een documentaire, waarin Keylow als host zou fungeren.

Nieuwe Penoze

Tv-kanaal Viceland vroeg in 2017 een ontwikkelingsbijdrage van 25.000 euro aan bij het Stimuleringsfonds voor het project Nieuwe Penoze van filmmaker Joost van der Valk. In samenwerking met Keylow moest de serie gaan over de nieuwe onderwereld die, zelfs in de optiek van Keylow ‘ongekend gewelddadig is geworden’. (tekst loopt door na de advertenties).

Afgewezen

Het bedrag werd betaald voor de documentaire, maar de vervolgaanvraag voor realisering werd afgewezen omdat Vice uiteindelijk afhaakte. AD schrijft dat door het VSBfonds ook nog 13.750 euro subsidie is gegeven. In september 2018 ging Keylow een samenwerkingsverband aan met RTL en Videoland om docuserie Nieuwe Penoze daar onder te brengen en te presenteren.

Op dat moment werd R.’s motorclub Caloh Wagoh door het OM al in verband gebracht met verschillende liquidaties in de onderwereld en aanslagen op de gebouwen van Panorama en De Telegraaf. Dit terwijl Keylow en RTL in september 2018 vastlegden dat hijzelf geen criminele activiteiten zou ondernemen.

De politie trof bij een inval bij Keylow scripts van twee van de drie geplande afleveringen aan. In het script staat dat R., rijdend op een motor, in de openingsscène van de docu uitlegt dat de criminaliteit een steeds groter probleem wordt.

‘Het is heftig geworden in Nederland. Weeeerie, zoals wij in het Surinaams zeggen: moeilijk! Heel veel geweld om niks. Hé cuzz (vriend), voor een paar duizend euro kun je iemand om laten leggen, geen probleem. lk wil dat laten zien aan die youngsters, mijn eigen kids. Met deze serie. Ik wil uitvinden wat er speelt en waarom. Dit gaat nergens meer over.’

Netflix-serie

NRC schreef in februari 2020 dat volgens bronnen Keylow samen met Eris-verdachte Willem B. (alias Worcc van Caloh Wagoh) wel te zien was in de Netflix-serie Dope. De laatste aflevering van seizoen 3 heet This Isn’t Miami Vice en gaat over de drugshandel in Rotterdam. De episode staat sinds juni 2019 online. Ook de Rotterdamse politie en het HARC-team (opsporingsinstantie van grote ondermijningsonderzoeken in de Rotterdamse haven) werkten mee aan de aflevering.

Op de vraag van Crimesite aan het OM Rotterdam of ze kunnen bevestigen dat Keylow in deze aflevering te zien is onder het alias “OG Dred” reageerde een persvoorlichter enkele maanden geleden: