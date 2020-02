Keylow werkte aan documentaire voor RTL

Connect on Linked in

Delano “Keylow” R. (49) was bezig voor Vice en RTL een documentaire te maken die op Videoland zou moeten worden uitgezonden, zo schrijft de NRC. Al eerder was bekend dat hij, in antwoord op de vraag van de recherche waarom hij geheim bedoelde pgp-gesprekken had gefilmd, had gezegd dat dit voor documentaires was bedoeld.

Pensioen

‘We maakten een film over liquidaties. Dat was mijn werk. Dat is mijn pensioen’, zei hij.

Mediabedrijf Vice heeft aan de NRC nu bevestigd dat in de zomer van 2018 tot aan november 2018 in opdracht van RTL/Videoland aan een journalistieke docu-serie is gewerkt. Delano R. had daarin de rol van host. Het project dat volgens Vice werd gemaakt in opdracht van RTL en Videoland, is na de arrestatie van Delano R. stilgelegd. R. is verdacht van uitzetten van vier moorden en een serie pogingen tot moord, in het Caloh Wagoh-proces. Caloh Wagoh was de MC waar hij president van was.

Taghi

Keylow spreekt er ook over zijn documentaire-ambities in een vastgelegd pgp-gesprek met iemand die de nick “Last Man Standing” heeft, waarvan de politie denkt dat het Ridouan Taghi. Keylow (C-Murdah) zegt: ‘Sir luister. Even iets anders. Ik heb uw hulp nodig. Ik ben benaderd door Amerika. Ze willen mij als host voor een crime-serie. […] Mij willen ze als presentator. Voor mij super goed aan een kant want dan ben ik ‘wit’: zogenaamd uit de criminaliteit.’

De man die Taghi zou zijn is niet bepaald enthousiast: ‘Hahahaha, sir. U weet, dat is heel fout als u echt door wil gaan in deze wereld. Niemand gaat u serieus nemen en iedereen gaat uw gezicht kennen. U weet, wij praten niet met kranten, tv etc.’

Maar Keylow verzekert hem dat hij altijd crimineel zal blijven en dat hij een kanaal zou hebben als de groep iets naar buiten wil brengen, om “popo” op het verkeerde been te zetten.

Keylow zocht in zijn carrière bij jeugdbende de Crips al herhaaldelijk de media op. Woensdag en donderdag zijn er pro forma-zittingen met de verdachten in het Caloh Wagoh-proces, dat voorlopig nog niet toe is aan inhoudelijke behandeling.

