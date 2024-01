Khalid Kasem stopt als presentator na beschuldiging omkoping

Print This Post

Talkshowpresentator Khalid Kasem (45) legt zijn werk bij omroep BNNVARA voorlopig neer na beschuldigingen van omkoping. Dat bevestigt de omroep na berichtgeving van het AD. De presentator van tv-programma Khalid & Sophie, die voorheen als advocaat werkte, zou in 2019 aan Peter R. de Vries hebben toegegeven dat hij dat jaar een justitieambtenaar had omgekocht, meldt het AD, dat citeert uit vier geluidsopnames.

8.000 euro

De opnames zijn zeer waarschijnlijk gemaakt door Peter R. de Vries. In de vertrouwelijke gesprekken zou Kasem hebben toegegeven dat hij in zijn periode als strafrechtadvocaat een ambtenaar heeft omgekocht om zo een cliënt eerder vrij te krijgen. De cliënt stelt 8.000 euro te hebben neergelegd om vervroegd vrij te komen. Als hij vermoedt dat Kasem hem heeft opgelicht en het geld in eigen zak heeft gestoken, besluit hij met deze informatie naar Peter R. de Vries te stappen.

De Vries heeft Kasem geconfronteerd met deze informatie. ‘Of deze man is een poot uitgedraaid. Of je hebt zomaar iemand omgekocht. En met beiden zitten wij mee in onze maag’, zegt Peter R. de Vries tegen Kasem. ‘Ik snap het. Ik kan zeggen: ik heb hem geen poot uitgedraaid. Dan blijft die andere variant staan’, reageert Kasem.

Ze besluiten uiteindelijk om de zaak in de doofpot te stoppen.

Ontkent

Kasem ontkent de beschuldiging van omkoping tegenover het AD. ‘Laat duidelijk zijn dat ik mij nooit schuldig heb gemaakt aan omkoping, dus ik heb geen ambtenaar bij DJI omgekocht en evenmin daartoe ooit een poging gedaan. Dat heb ik ook niet erkend en die conclusie kan niet uit enige geluidsopname worden getrokken. Ik begrijp wel dat de suggestie wordt gewekt en dat dit vragen oproept.’

In afwachting van een onderzoek heeft de presentator besloten zijn werk bij BNNVARA neer te leggen.

Reactie omroep

BNNVARA zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de zaak en noemt de beschuldigingen ernstig. ‘Voor BNNVARA en haar makers is integriteit essentieel. De beschuldigingen raken deze integriteit en zullen derhalve grondig moeten worden uitgezocht. In afwachting daarvan heeft ­Khalid in goed overleg met BNNVARA besloten dat hij zijn werkzaamheden voor BNNVARA voor nu neerlegt.’

Opspraak

Khalid Kasem kwam eerder in opspraak omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt aan de criminele organisatie van zijn voormalig klasgenoot Ridouan Taghi. In februari 2021 pleitte de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten Kasem vrij van het doorspelen van deze informatie in het onderzoek 26Koper.