Klaas Otto veroordeeld voor beïnvloeden getuigen

De rechtbank in Breda heeft donderdag zes maanden cel opgelegd aan Klaas Otto omdat hij getuigen heeft laten beïnvloeden. De advocaat Jan Piet van R. kreeg twee jaar cel opgelegd omdat hij Otto hierbij van dienst geweest is. De advocaat werd ook schuldig bevonden aan drugsbezit.

Briefjes

De rechtbank vindt het bewezen dat Otto in 2016 vanuit het huis van bewaring briefjes schreef aan twee getuigen. Hij wilde dat die hun verklaringen zouden bijstellen. De advocaat nam de briefjes mee uit de inrichting om ze aan de vriendin van Otto te geven. Crimineel Piet S. werd ingeschakeld om de getuigen te benaderen.

Otto zat in die periode in de cel op verdenking van afpersingen, brandstichting, ontploffing en zware mishandeling. De poging om de getuigen te beïnvloeden had overigens geen effect.

Otto was de oprichter van de verboden No Surrender MC. Hij kreeg in 2018 zes jaar cel. Zijn zaak loopt nu in hoger beroep, hij is wegens medische klachten op vrije voeten.

Taakstraf

De vriendin van Otto zat enige tijd vast. Ze heeft nu nog een taakstraf gekregen. Piet S. kreeg geen straf omdat de rechtbank in aanmerking neemt dat S. eerder dit jaar al 22 jaar cel kreeg voor een moord. Deze zaak zou bij gelijktijdige behandeling die straf niet hebben verhoogd, aldus de rechtbank.

De advocaat werd na het vonnis aangehouden.