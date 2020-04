Voorlopige hechtenis Klaas Otto geschorst vanwege medische klachten

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de voorlopige hechtenis van Klaas Otto (52) vrijdag onder strenge voorwaarden geschorst. Hij en zijn vrouw kampen met gezondheidsklachten en Otto zit in een risicogroep met betrekking tot het coronavirus. Omdat het persoonlijk belang volgens het hof voorop staat, komt Otto op 1 mei vrij.

Medische klachten

Otto kampt onder meer met hartklachten en heeft problemen met zijn maag en een oog. Ook met zijn vrouw gaat het niet goed. De oprichter van motorclub No Surrender werd in oktober 2018 veroordeeld tot zes jaar cel voor onder meer bedreiging, afpersing, zware mishandeling en witwassen. Hij ging vervolgens in hoger beroep, maar het OM deed dat ook omdat het tien jaar had geëist.

Hoger beroep

Het hof oordeelde vrijdagochtend dat er voorlopig door de coronacrisis nog geen enkel zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak in hoger beroep. Zo moeten er nog enkele getuigen in zijn zaak worden gehoord. Het gerechtshof in Den Bosch besloot in februari al dat de reclassering onderzoek moet gaan doen naar de mogelijkheid om Otto op vrije voeten te stellen.

Strenge voorwaarden

Otto zit al ongeveer drie jaar en vier maanden vast en ‘de datum waarop hij in aanmerking kan komen voor vervroegde invrijheidstelling komt steeds dichterbij’, aldus het hof. Op 1 mei wordt zijn voorlopige hechtenis onder strenge voorwaarden geschorst. Hij moet verplicht een enkelband dragen en op vaste tijden thuis zijn. Ook mag hij geen nieuwe strafbare feiten plegen en moet hij zich op verzoek melden bij de politie. Daarnaast moet hij zich melden bij de reclassering, moet hij zijn paspoort inleveren en mag hij op geen enkele manier contact hebben met zeker dertig specifieke personen.

Andere strafzaak

Naast dit hoger beroep loopt er nog een rechtszaak tegen Otto en andere kopstukken van No Surrender bij de rechtbank in Groningen. In die zaak – die een half jaar stil lag – is hij samen met o.a. Henk Kuijpers aangeklaagd voor het leidinggeven aan een criminele organisatie en afpersing van ondernemers. Strafeisen in die zaak worden in september verwacht.