Kroongetuige Nabil B. over organisatie Taghi: ‘Er was geen strikte hiërarchie’

Op de derde dag van de inhoudelijke behandeling van liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten mochten Taghi en zijn advocaat Inez Weski vrijdag kroongetuige Nabil B. ondervragen. Dat leidde wederom tot wrijvingen in de rechtszaal. ‘Ik zie zijn neus weer groeien’, sneerde Taghi volgens de NOS over Nabil B.

‘Actie-reactie’

Taghi werd al na enkele minuten in de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp door de officier van justitie terechtgewezen, omdat hij een gebaar maakte naar de kroongetuige. Hij zou naar het puntje van zijn neus hebben gewezen. Volgens Taghi deed hij dat omdat de kroongetuige ook gebaren maakte. ‘Het is actie-reactie.’

Er was opnieuw irritatie over en weer over hoe Nabil B. en Ridouan Taghi elkaar zouden hebben ontmoet. Woensdag zei de kroongetuige dat hij Taghi ruim tien jaar geleden had leren kennen in een theehuis in Utrecht.

“Dirigent”

Nabil B. beschreef vrijdag kort hoe de verhoudingen lagen binnen de criminele organisatie. Taghi was volgens hem de “dirigent” van de groep. Hij verdeelde geïmporteerde ladingen cocaïne voor de verdere verkoop. Er was volgens B. geen strikte hiërarchie in de organisatie. ‘Iedereen had zijn eigen bv. Je hebt niet altijd dezelfde rang. Iemand kan vandaag je vriend zijn, morgen kan dat weer heel anders zijn.’

Lach

Opvallend is dat Taghi vrijwel continu met een lach op zijn gezicht naar de cabine keek waarin Nabil B. zat. Ook toen de kroongetuige zei dat Taghi achter de liquidatie zit van Samir “Scarface” Bouyakhrichan in het Spaanse Benahavis, in 2014.

De hoofdverdachte in het Marengo-proces hield zich de rest van de zitting stil. ‘Mijn raadsvrouw heeft me aangeraden om absoluut niets te vragen’, zei hij daarover.

Het proces gaat maandag verder. Dan mag Nico Meijering, de advocaat van Mohammed Razzouki, de kroongetuige bevragen.