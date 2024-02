‘Kwetsbare jongens geronseld als “soldaten” bij projecten begeleid wonen’

Connect on Linked in

Criminelen werven in huizen voor begeleid wonen in Amsterdam en Almere ‘kwetsbare jongens’ voor zware criminele klussen, zoals het plaatsen van explosieven en het plegen van overvallen. Het Parool schrijft dat verschillende jongens die betrokken waren bij geruchtmakende zaken in dergelijke huizen woonden, juist met de bedoeling op het rechte pad te blijven.

(Beeld MediaTV)

Gijzeling

Eén van hen is Salih “MS” A. (19). A. is dinsdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een jaar jeugddetentie voor een gewelddadige gijzeling van enkele buschauffeurs in augustus 2022 in Bergen op Zoom. Hij was in juni in Amsterdam al veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, met “jeugd-tbs”, voor het aansturen van zware bomaanslagen in Amsterdam, onder meer bij The Harbour Club Oost en café Palladium in Amsterdam.

A. woonde voorheen in een begeleid wonen-project. Hij ronselde volgens de politie ook jonge criminelen om explosieven te laten ontploffen. Een deel van die jongens woonde ook in een project. In afgeluisterde gesprekken noemde A. jongens die hij ronselde zijn ‘soldaten’ of zijn ‘spelers’.

Een 17-jarige jongen uit een project was betrokken bij de Amsterdamse bomaanslagen, vijf andere verdachten van grof geweld woonden ook in Almere in een project van begeleid wonen.

AK-47

Jongeren die al op zeer jonge leeftijd in ernstige (criminele) problemen komen kunnen terecht bij organisaties als Eigen kracht!, Jeugd en gezin, Multi Plus Zorg en Boomerang Zorg. Daar kunnen ze wonen en 24 uur per dag zeer intensieve hulp krijgen.

Het Parool schrijft dat de politie al verschillende malen wapens in dat soort huizen heeft gevonden, waaronder een AK-47 geweer dat verstopt was op een dak.

Spotter

Jongens uit een Almeerse instelling waren betrokken bij een bomaanslag in Schiedam in de nacht van 28 op 29 augustus 2022 en op 6 oktober 2022 in Utrecht. Een van hen raakte daar verminkt aan zijn voet toen een zelfgemaakte bom voortijdig afging.

Ook Jamario Schipper woonde in een project voor begeleid wonen. Hij werd vorig jaar op 12 oktober doodgeschoten toen hij 18 jaar was. De recherche denkt dat hij zich had laten inhuren om als spotter te helpen bij de liquidatie van een Amsterdamse crimineel. Hij zou zijn vermoord toen hij daaraan niet mee wilde doen, omdat hij het doelwit had herkend als zijn oude buurman.

Overvallen

Een 21-jarige man die woonde in een Amsterdams project voor begeleid wonen is verdachte van het laten afgaan van meerdere explosieven en op zijn kamer werd indertijd een omgebouwd gaspistool gevonden.

Tegen hem is deze maand zeven cel geëist omdat hij jongens van 15 tot 17 jaar zou hebben gedwongen gewapende overvallen te plegen op winkels en tankstations. De jongens moesten daarna vrijwel de hele buit aan hem en aan een medeverdachte afstaan. Een deel van die jongens was geworven in de vestiging van een hulpverleningsinstantie.

Géén misdrijven

De lijst van incidenten die Het Parool aanhaalt is nog langer.

Instellingen voor begeleid of beschermd wonen zien zichzelf ‘als eindstation’. Ze vangen ook de moeilijkste jongens op, die niemand in huis wil hebben.

Directeur Nordin Bensellam van Multi Plus Zorg vreest dat zijn organisatie en de vele jongens die het wel goed doen ‘schade lijden’ door het Parool-artikel. Multi Plus Zorg heeft 65 jongeren als klant. Bensellam benadrukt dat het overgrote merendeel géén misdrijven pleegt.

Bensellam zegt tegen Het Parool: