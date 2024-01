‘OM: 23-jarige wilde tieners door liquidatie zwijgen opleggen’

Connect on Linked in

De 18-jarige Jamario Schipper (18) werd in oktober geliquideerd omdat hij loslippig zou zijn geweest over een plan om een Amsterdamse zware crimineel te liquideren. Dat is volgens Het Parool de beschuldiging van de officier van justitie tegen verdachte Andrew K. (23). Bij een schietpartij op 12 oktober werden twee tieners neergeschoten in Amsterdam-Osdorp. Jamario Schipper (18) overleefde het niet, de 17-jarige Giuliani T. moest enige tijd in coma worden gebracht om te overleven.

(Beeld Michel van Bergen Mizzle Media)

Roda ’23

Giuliani T. was nog wel in staat zelf via het alarmnummer te melden dat hij was neergeschoten bij de Lutkemeerweg, een afgelegen weggetje achter begraafplaats Westgaarde. Jamario Schipper overleed later in het ziekenhuis door verwondingen aan zijn hoofd en bovenlichaam.

Een Land Rover Discovery die bij de schietpartij betrokken was is twee dagen later brandend aangetroffen op het parkeerterrein van de Amstelveense voetbalclub Roda ’23. Kort na de schietpartij kreeg het Team Criminele Inlichtingen (TCI) de informatie dat de 23-jarige Andrew K. uit Amstelveen de schutter zou zijn geweest. Dit voormalige voetbaltalent speelde in zijn jeugd bij Roda ’23.

Afgeluisterd gesprek

De politie luisterde daarna een gesprek tussen Andrew K. en een vriend af. Daarin beschrijft K. hoe hij de twee tieners beschoot. Hij zegt ook niet te hopen dat Giuliani T. nog herinneringen zal hebben aan de schietpartij als hij uit zijn coma ontwaakt.

Maar die blijkt T. later wel te hebben. T. vertelt hoe K. hen meenam naar de Lutkemeerweg en hen daar dwong uit te stappen en beschoot. Andrew K. werd ruim een week na de schietpartij gearresteerd.

Het verhaal dat het overleden slachtoffer Schipper in de drillrap-scene verkeerde klopte niet.

Onderzoek wijst uit dat Schipper en Giuliani T. waren ingezet om in een café in Amsterdam-West als “spotter” te kijken of Issam B. daar aanwezig was. B. zou moeten worden geliquideerd en op zijn hoofd zou 90.000 euro zijn gezet. Andrew K. was de beoogde schutter.

Gewaarschuwd

Het liquidatieplan ging niet door omdat Issam B. door de politie werd gewaarschuwd over een mogelijk levensgevaar. Hij vluchtte naar het buitenland.

De opdrachtgever zou hebben vermoed dat de zaak stuk ging omdat Jamario Schipper over de zaak is gaan praten, omdat Issam B. zijn oude buurman was. De officier van justitie denkt dat Andrew K. vervolgens opdracht kreeg om de twee jongens te liquideren.

Andrew K. heeft geen verklaring willen afleggen en niet willen meewerken aan een psychologisch onderzoek. De zaak is deze week nog niet inhoudelijk behandeld. De volgende zitting staat gepland in april.