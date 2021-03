“Lachende killer” krijgt levenslang voor huurmoord in de Beethovenstraat (VIDEO)

Connect on Linked in

In Hongarije is Čaba Der door een rechtbank in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang voor twee liquidaties, waarvan één in 2018 op de Amsterdamse Beethovenstraat, en de ander in het zelfde jaar in Budapest, Hongarije. Čaba Der, die zowel de Hongaarse als de Servische nationaliteit heeft, werd in maart 2019 gearresteerd in de Tsjechische hoofdstad Praag, na een signalering op de Europese Opsporingslijst.



Italiaans restaurant

De moord in de Beethovenstraat gebeurde op een vol terras van een Italiaanse restaurant, op een snikhete zomeravond op 30 juli 2018. Slachtoffer was de 62-jarige Kroaat Ivan Serdarusic. Der werd vastgelegd op bewakingscamera’s maar wist uit handen van de politie te blijven en onder te duiken.

In Hongarije was een zakenman slachtoffer. Maar de moorden in Amsterdam en Boedapest waren afrekeningen in het drugsmilieu, aldus Eurojust.

Op 5 januari 2019 schoot Der in Servië Nebojša Marković dood, dat was een vergismoord. Waarschijnlijk was het doelwit een andere man die in hetzelfde gebouw woonde. Dat zou volgens Servische media zijn zwager Aleksandar Šarac, zijn geweest die deel uit zou maken van de overvallersbende Pink Panthers. Die moord werd vastgelegd op video. Šarac is overigens in 2020 alsnog geliquideerd.

In Servië raakte Der bekend als de “lachende killer” omdat getuigen vertelden hoe hij in de Belgradose wijk Banovo Brdo breed lachend afstapte op Marković, hem met verschillende schoten om het leven bracht en daarna kalm in een auto wegreed. Hij wordt in Servië ook voor die zaak vervolgd.

Oorlog

Der heeft in interviews verklaard dat hij tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië heeft gevochten maar ontkend dat hij mensen voor geld heeft gedood. D. zat tot februari 2017 een celstraf uit voor een moord die hij pleegde in Servië in 2004, in Novi Sad.

Čaba Der had in de Servische onderwereld een reputatie als een beruchte en efficiënte moordenaar. Servische media schrijven dat Der door de autoriteiten in dat land wordt in verband wordt gebracht met zo’n 12 liquidaties.

In zijn hotel in Praag vond de politie wapens en siliconenmaskers.

Op 7′ 50″ beelden van de aanhouding van Der, en zijn hotel, in Praag: