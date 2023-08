‘Ladygangster op vrije voeten in strafzaak over explosies’

Connect on Linked in

De 34-jarige Rotterdamse die wordt verdacht van betrokkenheid bij het veroorzaaken van een aantal explosies in woonwijken in de Utrechtse regio komt op vrije voeten. Het Algemeen Dagblad schrijft dat ze van de rechtbank haar proces in vrijheid mag afwachten.

Ladygangster

Het Openbaar Ministerie ziet haar als één van de hoofdverdachten in het onderzoek. Zelf heeft ze met klem ontkend. De vrouw die in het criminele milieu bekend zou staan als “Ladygangster” zou betrokekn zijn geweest bij vier ontploffingen, in Tienhoven en in Hoef en Haag (Vijfheerenlanden). Volgens de recherche zat ze in een auto die op het moment van de ontploffingen dicht bij was.

Voorwaarde voor de vrijlating is wel dat de vrouw voor het eind van het proces niet in Hoef en Haag en Tienhoven mag komen. Ze was in september vorig jaar opgepakt.

Antwerpen

Justitie ziet als motief een bedreiging als onderdeel van een conflict om een gestolen partij cocaïne in de haven van Antwerpen. In de lopende strafzaak zijn vijf verdachten aangehouden. Eén van de hoofdverdachten, een man met de alias “Trump” is voortvluchtig. De Rotterdamse is volgens de officier van justitie de vriendin van deze Trump.

Verzet

Naast de Rotterdamse mag ook een 22-jarige Amsterdammer voorlopig naar huis. Hij heeft een gebiedsverbod voor Hoef en Haag. Eerder kwam een 42-jarige man uit Den Haag vrij.

Volgens advocaten van de verdachten bevat het dossier alleen indirect bewijs.

De officier van justitie heeft zich fel verzet tegen de vrijlating omdat de verdenkingen ernstig zijn en bovendien de rust nog niet zou zijn teruggekeerd, wat betreft het conflict over de cocaïne.

Pas volgend jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De Amsterdammer niet in Hoef en Haag.