Opnieuw explosie bij woning in Hoef en Haag

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Hagesteinsestraat in Hoef en Haag (provincie Utrecht) is donderdagnacht rond 04.00 een explosie geweest. Daarbij is flinke schade veroorzaakt aan het huis. Er zijn geen gewonden gevallen. Eerder deze maand was er in dezelfde wijk ook al een explosie bij een woning.

Door de explosie van vannacht aan de Hagesteinsestraat werden twee straten uit voorzorg ontruimd. Buurtbewoners werden tijdelijk ergens anders opgevangen. Op straat liggen glas en brokstukken van de woning. De politie en explosievenexperts doen onderzoek naar de oorzaak.

Eerdere incidenten

Op 2 juli was er aan de 2e Poortstraat in dezelfde wijk ook al een explosie bij een woning. Een dag later volgde een explosie bij een woning op een chaletpark in Tienhoven. Alle woningen zijn op last van de gemeente uit voorzorg gesloten.

Twee arrestaties

Een 42-jarige man uit Den Haag werd aangehouden als verdachte in het onderzoek naar de explosies in Hoef en Haag en Tienhoven. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de dreiging op andere woningen in Huizen, Nieuwegein en Hoef en Haag. De politie pakte daarna ook nog een 50-jarige Utrechter op in verband met de reeks explosies en bedreigingen.

De politie vermoedt dat deze incidenten te maken hebben met een conflict in het drugsmilieu van Utrecht en omgeving.

Lees ook:

Grote explosie in Huizen onderdeel van serie aanslagen