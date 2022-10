‘Justitie is nog volop bezig met onderzoek naar Utrechtse aanslagen’

Connect on Linked in

Voor de aanslagen met explosieven in juli bij woningen rondom Utrecht zit nog één verdachte vast: een 33-jarige vrouw uit Rotterdam. Een 42-jarige Hagenaar is dinsdag door de Utrechtse rechtbank voorlopig op vrije voeten gesteld, aldus RTV Utrecht. Eerder kwam een andere verdachte op vrije voeten. Vermoedelijk zijn er nog nieuwe aanhoudingen op komst.

Drie mannen

In juli waren er aanslagen bij woningen in Hoef en Haag, Tienhoven, Huizen en Nieuwegein. Op de zitting sprak de officier van justitie van ‘een slepend conflict in het drugsmilieu’ dat het achterliggende motief zou vormen. Drie mannen uit de regio Utrecht zouden door een andere groep verantwoordelijk worden gehouden voor de diefstal van een partij drugs. De aanslagen zouden zijn gericht tegen hun woningen of die van familieleden. Bij de nachtelijke explosies werd wel grote schade aangericht maar er raakte niemand gewond.

Geobserveerd

De 42-jarige man werd kort na de aanslagen in Hoef en Haag en Tienhoven aangehouden. Hij werd al geobserveerd door de recherche in een ander onderzoek en is ook vastgelegd door een bewakingscamera toen hij in Hoef en Haag bij het huis was. De man ontkent en zegt dat hij de bewoners wilde waarschuwen nadat hij ‘in het milieu’ had opgevangen dat zij gevaar liepen.

Sensation White

Volgens het Openbaar Ministerie was de man bezig om samen met anderen explosieven aan te brengen en heeft hij verkenningen uitgevoerd. Zijn advocaat zegt dat er geen bewijs is dat hem koppelt aan de explosies en dat de man een alibi heeft voor het tijdstip van twee explosies. Hij zou bij de tweede explosie in Hoef en Haag bij dance-event Sensation White zijn geweest.

Het onderzoek naar de aanslagen loopt nog volop en justitie heeft nog andere verdachten in beeld. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is bezig te analyseren wat voor explosieven zijn gebruikt. De inhoudelijke behandeling is op zijn vroegst komend voorjaar.

Er loopt ook een zaak tegen een 50-jarige Utrechter. Hij is voorlopig op vrije voeten gesteld. Een 33-jarige vrouw uit Rotterdam is op 29 juli opgepakt. Zij zit nog vast.