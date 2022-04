Lagere straf voor aanslag handgranaat in Delft

Connect on Linked in

Het Haagse gerechtshof heeft Michael B. veroordeeld voor aanslagen met twee handgranaten die ontploften bij coffeeshops in het centrum van Delft. De man deed dat op 17 mei 2018 ’s nachts met een medeverdachte, vanaf een scooter. De straf is zeven jaar en tien maanden onvoorwaardelijk. Dat is flink lager dan de tien jaar die de rechtbank hem oplegde.

Voorbijganger gewond

Bij de aanslagen raakte een voorbijganger gewond.

Daarnaast is B. door het hof veroordeeld voor het voorhanden hebben van de handgranaten die zijn gebruikt bij de aanslag. Ook is hij veroordeeld voor het in 2018 voorhanden hebben van een handgranaat thuis, van twee vuurwapens in een auto in Noordwijk en van een vuurwapen in een auto in Den Haag.

Op delen van de ontplofte granaten werd dna van Michael B. aangetroffen, onder meer op de pin van één van die granaten. Op 12 juni 2018 werd hij aangehouden bij een controle in Noordwijk met medeverdachte Dean P. in de auto. B. heeft altijd ontkend de dader te zijn geweest.

Lagere straf

Het gerechtshof legt een lagere straf op om meerdere redenen. Ten eerste kort het hof de straf met een jaar omdat de redelijke termijn van de duur van het proces overschreden is.

Ook houdt het hof er rekening mee dat het vonnis van de rechtbank is uitgesproken voordat de nieuwe wet over de voorwaardelijke invrijheidstelling (in 2020) is ingegaan. In die wet is bepaald dat bij straffen van zes jaar of langer maximaal twee jaar voor het einde van de straf voorwaardelijke invrijheidstelling ingaat. Voorheen was dat na uitzitten van twee derde deel van de straf. Het hof vindt de straf van tien jaar door de rechtbank redelijk maar rekent die straf wel om naar de oude regeling, en komt zo uit op eenzelfde uit te zitten tijd.

Auto

Dean P. stond in hoger beroep ook terecht. Hij was bij de rechtbank vrijgesproken, het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan maar ook het gerechtshof sprak hem vrij, vanwege gebrek aan bewijs. De medeverdachte is wel veroordeeld door het hof voor het in 2018 voorhanden hebben van een vuurwapen in een auto, de poging een vuurwapen te verkopen en beïnvloeding van een getuige. Hij krijgt twintig maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Michael B. heeft een flink strafblad. Zo is hij in 2002 veroordeeld tot 16 jaar cel voor de zogenaamde Ierse badkuipmoord. Daarbij werden de Ieren Damien Monaghan en de broers Vincent en Morgan Costello doodgeschoten. Hun lichamen werden in een badkuip in stukken gehakt en in brand gestoken.

