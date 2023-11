Lagere straf voor assisteren bij ontsnapping Alphen aan den Rijn

Connect on Linked in

Een 43-jarige man heeft maandag in hoger beroep van het gerechtshof Den Haag minder straf gekregen dan bij de rechtbank voor het helpen ontsnappen van de voor moord veroordeelde Nicky S. uit de PI Alphen aan den Rijn.

Nicky S.

Dertiger Nicky S. uit Bergen op Zoom werd in 2021 tot 17 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld, voor de speciekuip-moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56).

De ontsnapping vond plaats in oktober 2022. S. verwijderde het glas uit het raam van zijn cel. Daarna haalde hij het traliewerk weg. Tijdens de rechtszaak werd bekend dat een vriend buiten de gevangenis een bewaker van de inrichting had omgekocht. Die ambtenaar had voor S. een accuboormachine en zaag naar binnen gesmokkeld.

De verdachte klom over het buitenste hek van de gevangenis en trok de aan elkaar geknoopte lakens die S. naar buiten had geworpen over dit hek. Hij had een vluchtauto klaarstaan.

Voorlopige hechtenis

De rechtbank legde 12 maanden gevangenisstraf op, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Het Haagse hof heeft de verdachte voor deze feiten veroordeeld 47 dagen cel en 313 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het hof heeft hem ook een taakstraf van 240 uur en bijzondere voorwaarden opgelegd. De vluchtauto is verbeurd verklaard. Door de duur van de voorlopige hechtenis hoeft de man niet meer terug de cel in.

Behandelen

Hij was indertijd verslaafd aan heroïne, waar hij al enige tijd vanaf probeerde te komen. Het hof legt als bijzondere voorwaarden op dat de man zich tijdens de gehele proeftijd laat behandelen en een verblijft in een instelling voor begeleid wonen. Als hij tijdens zijn proeftijd weer gaat gebruiken dan moet hij zich laten opnemen in een zorginstelling.

Nicky S. werd al snel direct buiten de gevangenis gepakt. Hij kreeg straf voor vernieling. Een ontsnappingspoging doen is niet strafbaar.

