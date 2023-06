‘Personeel was niet scherp genoeg tijdens uitbraak Nicky S.’

Connect on Linked in

Op 12 oktober 2022 doet de voor moord veroordeelde Nicky S. uit de gevangenis in Alphen aan de Rijn. Maar zijn poging mislukt, hij breekt zijn arm, en wordt aangehouden. Achteraf bleken de cel-inspecties niet in orde, en was het personeel niet scherp genoeg, aldus het AD.

In orde

De 33 jarige Nicky S. uit Bergen op Zoom werd in 2021 tot 17 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld, voor de speciekuip-moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56).

S. wordt in de nacht van 12 oktober aangehouden ‘binnen het beveiligde gebied’ van de penitentiaire inrichting. Met een zaag had hij het traliewerk geforceerd en met lakens kwam hij daarna tot aan de buitenmuur. Tijdens zijn vlucht kwam de voor moord veroordeelde man ten val en werd hij gepakt.

Onderzoekers van het veiligheidsbureau van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) concluderen dat de beveiliging daarom in orde was. ‘In samenhang functioneerden de beveiligingsmaatregelen.’

Schouw

Maar dat gold niet voor de cel-inspecties. Die waren niet op orde, schrijft het AD zaterdag. Ook ontbrak het aan genoeg ‘penitentiaire scherpte en veiligheidsbewustzijn.’ Deze onderwerpen moesten een vast onderdeel zijn van team-overleggen en waren dat in de aanloop naar de uitbraakpoging niet.

Voor het rapport vroegen de onderzoekers documenten op, hielden ze een schouw en spraken ze met personeel.

De PI gaf na de uitbraak aan te gaan controleren of deze onderwerpen structureel aan bod kwamen in de overleggen. In presentaties van na de ontsnappingspoging, aldus het AD, wordt personeelsleden op het hart gedrukt om scherp te zijn en te werken volgens afspraken. Ook wordt ze gevraagd wat zij zullen doen in het geval een collega dat niet doet.

Mening

Gedetineerde S. steekt zijn mening niet onder stoelen of banken, als hem door de politie om een verklaring wordt gevraagd. Op de site van het AD: ‘Ze hebben maar een man of vier of vijf rondlopen in de nacht. Dit moeten er minimaal zestien zijn.’ Hij voegt eraan toe: ‘Ik zeg dit vanwege mijn en andermans veiligheid binnen de PI.’