Leden Antwerpse “bewakingsdienst” opgepakt op verdenking van foltering

Woensdagmorgen heeft de federale gerechtelijke politie in Antwerpen huiszoekingen uitgevoerd en vijf mensen gearresteerd die als een “privé-bewakingsdienst” van de familie El H. zou hebben gefunctioneerd. Ze zouden twee jongens hebben ontvoerd en zwaar mishandeld. De familie El H. en panden en bezittingen van de familie worden al enige tijd belaagd. Er zou een ruzie in het drugsmilieu gaande zijn.

Bewakers

De familie El H. had na aanslagen tegen hun woning in de Deken De Winterstraat een groep mannen ingehuurd als bewakers. Deze bewakers worden nu verdacht van de ontvoering en mishandeling van twee personen die een nieuwe aanslag beraamden.

Volgens het Antwerpse parket was een groepje jongeren in de nacht van 9 augustus van plan om een brandbom te gooien naar een pand in de Van Lissumstraat in Deurne. Die nacht van 9 augustus zouden de vermoede aanslagplegers zijn ontvoerd in de Wipstraat in Antwerpen. Ze werden naar een locatie gebracht waar ze werden vastgehouden, geslagen en gefolterd. Uiteindelijk werden ze weer vrijgelaten.

Enkele weken geleden doken er foto’s en filmpjes van de ontvoering en de mishandeling op in de media. De beelden die in het misdaadcircuit circuleerden zijn schokkend. Twee jongens lagen gekneveld op de grond, hun polsen, enkels, ogen en mond afgeplakt met tape. Het gezicht van één van hen was gezwollen. Op een ander filmpje waren de twee helemaal naakt te zien.

Schokkend

Vanmorgen zijn verdachten gearresteerd en werden huiszoekingen uitgevoerd in Berchem, Borsbeek, Deurne en Steenokkerzeel. De onderzoeksrechter zal later op de woensdag beslissen wie van de verdachten langer wordt vastgehouden.

De Berchemse familie El H. was onder meer eigenaar van het inmiddels gesloten pannenkoekenhuis Stacks Pancakes in de Volkstraat in Zuid.

Woensdag zijn drie Nederlanders gearresteerd die mogelijk een explosie hebben veroorzaakt bij een pand dichtbij het Antwerpse centrum.