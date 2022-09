‘Rotterdam: verdachten opgepakt om aanslag Antwerpen’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In Rotterdam-Zuid heeft de politie drie mannen opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een aanslag in Antwerpen, in de nacht van dinsdag op woensdag. Volgens de Gazet van Antwerpen gaat het om een aanslag op een pand aan de Zeevaartstraat, aan het Eilandje, dichtbij het Antwerpse centrum. Rond 05.00 op woensdagmorgen werd een explosie gemeld bij een leegstand pand.

Fruitbeurs

De ontploffing was ter hoogte van het historische gebouw van Leon Van Parys, waar vroeger een fruitbeurs was gevestigd. Op dat adres zijn een tiental vennootschappen gevestigd die actief zijn in de invoer van tropisch fruit vanuit Zuid-Amerika.

Ter plaatse werd forensisch onderzoek gestart.

Arrestatieteam

De Antwerpse politie had al snel een spoor van vermoedelijke daders. Vanuit Antwerpen werd de Nederlandse politie ingeschakeld. Op het moment dat de verdachten in Rotterdam-Zuid aankwamen werden ze door een arrestatieteam van de politie Rotterdam-Rijnmond onderschept.

Het gaat om drie verdachten: een man van 19 uit Zoetermeer, en twee mannen van 21 en 22 jaar uit Den Haag. De drie verdachten zullen worden overgeleverd worden aan het parket van Antwerpen.

Er zijn de laatste maand meerdere Nederlanders gearresteerd in Antwerpen die aanslagen zouden hebben willen plegen. In Antwerpen speelt er een conflict tussen verschillende groepen in het drugsmilieu.

Zie recente berichten:

Wéér gewapende jonge Nederlanders gearresteerd in Antwerpen

‘Amsterdamse meisjes in Antwerpen: we zijn erin geluisd’

Weer gewapende Nederlanders aangehouden in Antwerpen