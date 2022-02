Leden van familie Baybasin gearresteerd wegens liquidatie in Istanbul

Connect on Linked in

In Turkije zijn verschillende leden van de Koerdische familie Baybasin gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van een man die sinds 20 januari was vermist. Het lichaam van deze Murat Kartel is vrijdag gevonden in een bouwmachine op een braakliggend land in Büyükçekmece, net westelijk van Istanbul. Onder de aangehouden groep verdachten zijn twee politiemannen en Mehmet Emin Baybasin en Yavuz Yafuztürk.

Bouwproject

Volgens Turkse media werd Murat Kartal ervan verdacht in 2015 betrokken te zijn geweest bij de moord op een aannemer die behoorde tot de van oorsprong Koerdische clan Baybaşin. Er zou een conflict zijn geweest over de huur van een pand en een factuur van (omgerekend) ongeveer 150 euro.

Kartal zou in januari door politiemensen zijn “aangehouden” en zijn overgeleverd aan de nu aangehouden verdachten. Na de arrestatie van de verdachten heeft de politie enige dagen gezocht in het drassige gebied waar Kartal uiteindelijk is gevonden. Er was een tip over de zaak bij de politie binnengekomen.

Hüseyin Baybasin

De gearresteerde Mehmet Emin Baybasin is een oom van Hüseyin Baybasin. Die laatste is in Nederland veroordeeld tot levenslang wegens moord. Zijn veroordeling riep veel twijfels op doordat die is gebaseerd op gemanipuleerde telefoontaps. Een herzieningsverzoek over de zaak is in 2017 afgewezen, na een onderzoek van ruim vijf jaar. Een oud-inlichtingenambtenaar en specialist in audiotechniek die voor de Hoge Raad het onderzoek heeft gedaan over de deze telefoontaps is vorig jaar onder raadselachtige omstandigheden in zijn bad overleden.

De nu aangehouden Mehmet Emin Baybasin stond in de jaren negentig in Turkije bekend als heroïnehandelaar. Yavuz Yafuztürk is een neef van Hüseyin Baybasin en was in de jaren negentig veel in Amsterdam te vinden met Hüseyin Baybasin.

Hüseyin Baybasin werkte vanaf de jaren zeventig voor een geheime eenheid van de Turkse staat. Na een serie moorden op vooraanstaande Koerden begon hij in de jaren negentig publiekelijk verklaringen af te leggen over heroïnehandel door de Turkse staat die werden bevestigd door een parlementair onderzoek. Hij had ook contacten met een Britse inlichtingendienst over deze heroïnehandel.