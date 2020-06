Levenslang geëist voor moord op Andy de Heus

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag levenslang geëist tegen Ronnie S. (52) uit Sittard die verdacht wordt van de moord op Andy de Heus (30). Het slachtoffer werd op 18 december 2012 doodgeschoten in een vakantiewoning in Stevensweert. Zijn lichaam werd pas in februari 2016 na een anonieme tip gevonden in een visvijver bij het vakantiepark.



Duitse cel

Ook is Ronnie S. vuurwapen- en munitiebezit, het wegmaken van het lichaam van De Heus en het in brand steken van zijn auto ten laste gelegd. Daarnaast werden in zijn Nederlandse cel drugs aangetroffen. S. was niet één van de eerder aangehouden verdachten. Hij werd in mei 2018 opgepakt. De man uit Sittard zat vanaf 2015 in een gevangenis in Duitsland vanwege druggerelateerde delicten. Deze gevangenisstraf zat hij uit, voordat hij in Nederland berecht kon worden voor de moord op Andy de Heus.

Verschillende zoekacties

Op dinsdagavond 18 december 2012 verliet Andy de Heus zijn woning in Echt. Na zijn vertrek werd niets meer van hem vernomen, waarna de politie een grootschalig onderzoek startte. Verschillende zoekacties, onder andere in het Julianakanaal bij Roosteren (2013) en bij diverse woningen rondom een vakantiepark in Stevensweert (2015), leverden niks op. Begin 2016 kwam er schot in de zaak. In totaal werden drie verdachten aangehouden. Hierna volgde een zoekactie waarbij op 18 februari 2016 in en rondom de visvijvers in Stevensweert het stoffelijk overschot werd aangetroffen.

Wietplantage

Volgens 1Limburg runden Ronnie S. en De Heus een wietplantage in een huisje op het vakantiepark in Stevensweert. Volgens het OM was een drugsconflict aanleiding voor S. om De Heus naar de vakantiewoning te lokken en te vermoorden. S. heeft eerder een bekentenis afgelegd in deze zaak. Hij geeft toe dat hij Andy eind 2012 van het leven beroofde en begraven heeft, maar ontkent dat dit gepland was. Naast hem zijn er nog vier verdachten, of zij vervolgd worden is nog niet besloten.

Maandag en donderdag vindt de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak plaats. De rechter in Roermond doet op 25 juni uitspraak.