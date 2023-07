‘Levenslang gestrafte S. bereidt zich na gratie voor op vrijlating’

Connect on Linked in

De tot levenslang veroordeelde E. S. gaat regelmatig op verlof. In 1992 vermoordde hij een man en raakte een vrouw zwaargewond. Twee andere levenslang gestraften zijn na 25 jaar ook toegekomen aan een traject tot vrijlating. Dat schrijft het AD donderdag.

Verlof

S. is volgens het AD al heel dicht bij zijn gratieverlening, die in principe na 30 jaar kan worden verleend. Hij gaat vaker op verlof, maar moet zich dan voor de nacht weer bij de gevangenis melden. S. heeft een gezin en wil na vrijlating in Nederland blijven wonen. S. deed in 2017 zijn gratieverzoek.

S. werd in 1994 tot levenslang veroordeeld voor doodslag op een oudere man in Badhoevedorp. S. werd betrapt toen hij inbrak en stak toen de 69-jarige bewoner dood. Hij verwondde diens vrouw. Vier dagen eerder had hij al bij een inbraak in Amstelveen de bewoonster in haar borst geschoten. Maar zij overleefde dit. S. bleek ook op zijn ex-vriendin te hebben geschoten. Overval

De twee anderen die een gratieverzoek hebben gedaan zijn Appie A. , die is veroordeeld voor het vermoorden van twee AH-medewerkers bij een overval, en Bennie S. Hij schoot een vrouwelijk lid van een arrestatieteam dood: Allegonda Gremmer. Zij zitten volgens de krant nog helemaal aan het begin van een mogelijke gratie-verlening.

Sinds 2017 is levenslang in Nederland niet altijd meer letterlijk levenslang, maar kan na 25 jaar om gratie worden verzocht. Die is inmiddels in een aantal gevallen verleend. Dit gebeurt door de minister van Rechtsbescherming, die inmiddels wel heeft voorgesteld dat dit door rechters zou moeten gebeuren.

Stapjes

Het proces naar mogelijke vrijlating van levenslang gestraften verloopt nauwkeurig: ‘Die lopen echt niet zomaar in hun eentje op straat’, aldus Wiene van Hattum, voorzitter van het Forum Levenslang, dat zich inzet voor een menselijke uitvoering van de levenslange gevangenisstraf. ‘Dat gaat in heel kleine stapjes’, zegt ze tegen de krant. ‘De eerste paar keer mogen ze met drie beveiligers en twee gevangenismedewerkers een rondje met de bus.’

Ook de zevenvoudige moordenaar Frenkie P. van de Bende van Venlo zit al 29 jaar vast. Maar gezien zijn ontkenning van de moorden en het feit dat hij psychologisch onderzoek al eens een ‘poppenkast’ noemde, lijkt hij hier minder kans op te maken.

Hij heeft inmiddels wel besloten dat hij zich, om in aanmerking te kunnen komen voor gratie, wil laten observeren in het Pieter Baan Centrum.