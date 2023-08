Levenslang en 29,5 jaar cel voor moord op Amsterdamse stagiair

Connect on Linked in

De rechtbank heeft Emylio G. vrijdag tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld, voor de moord op de 17-jarige stagiaire Mohamed Bouchiki, in 2018. Randell D. kreeg 29,5 jaar cel.

Beeld: het onschuldige 17-jarige slachtoffer Mohammed Bouchiki

Kogels

Emylio G. (30) en Randall D. (41) zouden een buurthuis op Wittenburg binnen zijn gestormd, op zoek naar een 19-jarige jongen. Er ontstond grote paniek, twee mensen raakten gewond door de rondvliegende kogels en Mohamed Bouchikhi werd vervolgens doodgeschoten.

Na de schietpartij zouden de twee daders zijn gevlucht in een zwarte BMW. Dat voertuig is diezelfde avond brandend is aangetroffen in Amsterdam-Zuidoost. In het onderzoek 13Riverton kwam naar voren dat op een petje, naast de uitgebrande BMW, DNA zat dat matchte met DNA van een verdachte.

In informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie werd een verdachte genoemd als één van de schutters. Hij zou daarbij in opdracht van, en in samenwerking met, de medeverdachte hebben gehandeld.

Koelbloedig

Volgens de rechter waren ze betrokken bij de ‘koelbloedig uitgevoerde’ moord op de 17-jarige Mohamed Bouchikhi.

Het handelen van verdachte en medeverdachte geeft blijk van een ongekende koelbloedigheid en meedogenloosheid. Zij hadden geen enkel respect voor één of meer mensenlevens.

Het Openbaar Ministerie had half mei tegen beide verdachten levenslang geëist. Twee keer poging tot moord is ook meegenomen in het oordeel van de rechtbank.

Vrijgesproken

De rechtbank zegt het volgende in de uitspraak over de opgelegde straffen:

Een levenslange gevangenisstraf dient alleen in uitzonderlijke gevallen en met grote behoedzaamheid te worden opgelegd. Zonder iets aan de ernst van de feiten af te willen doen, acht de rechtbank in het geval van de 41-jarig man, gelet op zijn beperkte strafblad, oplegging van de maximale tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar passend. In verband met de overschrijding van de redelijke termijn bepaalt de rechtbank zijn straf op 29 jaar en 6 maanden. De 30-jarige man is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

Bewijs te dun

Beiden zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij twee andere moorden. Het gaat om de liquidaties van Lucas Boom in Zaandam en Siegmar Flaneur in Zuidoost.

De rechtbank over de verdenking van de moord op de Leerdamhof in Amsterdam Zuid-Oost:

Beide mannen werden ook verdacht van een rol bij de fatale schietpartij in de nacht van 10 op 11 februari 2015, waarbij een man werd doodgeschoten. Er zijn geen camerabeelden, ooggetuigen of forensische sporen die leiden naar beide mannen. Wel zijn er aanwijzingen voor hun betrokkenheid. Een verklaring van een anonieme bedreigde getuige kan, gelet op wettelijke beperkingen, niet gebruikt worden voor het bewijs. Omdat het bewijs te dun is, worden zij beiden vrijgesproken van een rol bij die moord.

Over de moord op Lucas Boom:

De 41-jarige man werd daarnaast verdacht van moord in vereniging op 9 juni 2015 in Zaandam waarbij een man voor zijn woning werd doodgeschoten. Zijn lichaam was doorzeefd. Er waren ook hier aanwijzingen voor betrokkenheid van de 41-jarige man. Zo straalde zijn telefoon aan in de buurt van waar de vluchtauto brandend is gevonden. Ook hier kunnen verklaringen van anonieme bedreigde getuigen, gelet op wettelijke beperkingen, niet voor het bewijs worden gebruikt. Volgens de rechtbank mag de veroordeling van een aantal medeverdachten in een ander onderzoek niet als schakelbewijs worden gebruikt. Omdat er onvoldoende bewijs is voor zijn rol, wordt de man vrijgesproken van moord en brandstichting. Wel had hij toen hij werd aangehouden een vuurwapen in zijn broeksband. Dat vuurwapenbezit acht de rechtbank dan ook bewezen.

Strafeis

De raadsmannen van de verdachten reageerden tijdens de rechtszaak kritisch op de strafeis: ‘Het Openbaar Ministerie baseert de stelling op nietszeggende zendmastgegevens, anonieme verklaringen en op haar eigen wilde interpretaties van OVC-gesprekken. Mocht u denken dat het Openbaar Ministerie objectief en concreet bewijs heeft tegen cliënt in een van de drie onderzoeken, dan komt u van een koude kermis thuis’, aldus advocaat Alexander Admiraal.

Lees hier en hier de uitspraken van de rechtbank