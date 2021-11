Arrestatie van beruchte geweldpleger voor moord in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

Een man die al veroordeeld is voor een poging tot liquidatie is woensdag in zijn cel aangehouden voor een moord in Amsterdam-Zuidoost in 2015, aldus het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Emylio “Millie” G. (28) zit een staf uit van 16 jaar en wordt nu verdacht van het doodschieten van Siegmar Flaneur (24), op het Leerdamhof in de buurt van metrostation Gaasperplas.

Honkballer

De talentvolle honkballer Siegmar Flaneur had tevens een loopbaan als gewelddadige crimineel achter de rug, onder meer vanwege een gewelddadige beroving van een vrouw. In de nacht van 11 februari 2015 is hij doodgeschoten op de Leerdamhof. Hij werd op een fietspad gevonden. Twee mannen zijn op een scooter ontkomen. Die scooter werd korte tijd later niet ver van de plaats delict aangetroffen, op het Maldenhof.

Een anonieme getuige heeft Emylio G. begin dit jaar aangewezen als de schutter bij deze liquidatie. Daarna heeft de recherche nader onderzoek verricht. Volgens justitie zijn er nog meer verdachten in beeld.

“Millie” G. kreeg in februari 2020 zestien jaar cel voor de poging om “Meo” H. dood te schieten in Amsterdam-Zuidoost, voor een geweldpleging in het centrum en voor een bedreiging met een automatisch wapen in 2018. Hij is in die zaak nog in hoger beroep.

Wittenburg

De politie denkt dat G. in 2018 samen met vriend Randall D. aan het schieten was in het buurtcentrum op Wittenburg in het oostelijke deel van het centrum. Daar werd de toevallig aanwezige stagiair Mohamed Bouchikhi (17) doodgeschoten en een andere stagiair in haar been geraakt. Het vermoedelijke werkelijke doelwit was Gianni L. (19), die zwaar gewond raakte.

Twee schutters kwamen het buurtcentrum binnen. Eén van hen schoot met een handvuurwapen en de ander met een automatisch aanvalsgeweer. Die laatste heeft de dodelijke schoten op de 17-jarige Bouchiki afgevuurd.

Millie G. is enige jaren geleden aangehouden en ondervraagd over de schietpartij. Randall D. werd voor die zaak in juni 2021 op Curaçao gearresteerd. D. is ook verdacht van het doodschieten van Lucas Boom in 2015.