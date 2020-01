Lichaamsresten verdwenen Belg aangetroffen

Connect on Linked in

In de speciekuip die op 23 januari uit het water van het Rijn-Scheldekanaal is opgedregd zijn inderdaad stoffelijke resten van de verdwenen Belg Johan van der Heyden gevonden. De gevonden lichaamsdelen waren eerder nog niet geïdentificeerd.

Op 23 januari werd naar aanleiding van het onderzoek een gedeelte van het Rijn-Scheldekanaal onderzocht. Er was al eerder in het Rijn-Scheldekanaal gezocht maar er werd toen niets gevonden. Ook is er al op ander plaatsen tevergeefs naar hem gezocht. Er waren geruchten zijn dat Van der Heyden in beton zou zijn gegoten en in een speciekuip in het water zijn gegooid.

Sinds de avond van zondag 2 juni 2019 is niets meer vernomen van Johan van der Heyden uit Lint in België. De politie ging er al langer van uit dat hij niet meer leeft.

Ondanks zeven aanhoudingen is nog niet duidelijk wat er precies met Van der Heyden is gebeurd. Het onderzoek loopt nog door.