Lid outlaw motorclub Red Devils doodgeschoten vlakbij Kerkrade

Connect on Linked in

De Duitse politie heeft een man gearresteerd voor betrokkenheid bij een schietpartij waarbij een 32-jarige man zaterdag overleed in de grensplaats Alsdorf, vlakbij Kerkrade. Het slachtoffer zou lid zijn van de Red Devils, een supportclub van de Hells Angels die ook actief is in Limburg. Ook het vermoedelijke wapen is gevonden. Dat schrijven o.a. De Limburger en Welt.

Het 32-jarige slachtoffer werd zaterdagavond beschoten aan de Übacher Weg in Alsdorf (bij Aken) na een ruzie tussen verschillende mensen en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Duitse politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van een persoonlijk conflict of geweld tussen outlaw motorclubs. De recherche vermoedt dat er al langer een ruzie speelde dat tot de dodelijke schietpartij heeft geleid. De verdachte zou inmiddels een verklaring hebben afgelegd, maar daarover is inhoudelijk niets bekendgemaakt.

Twee zwaargewonden

Ook in Hückelhoven (op circa 25 km van Alsdorf) vond zondagavond een schietpartij plaats. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond. De Duitse politie is op zoek naar drie verdachten. Het motief is nog onduidelijk.

Bandidos-strafzaak

In mei 2015 was er een vecht- en schietpartij tussen leden van motorclubs Bandidos en Red Devils bij bikercafé Dug-Out in Sittard. Daarbij werden veertien verdachten opgepakt, die in het voorjaar van 2021 terechtstaan in een grote strafzaak tegen in totaal 20 Bandidos-leden.

Op 12 september jl. werd voormalig Bandidos-lid Anthmar “Anthy” P. (38) beschoten in Sittard. Hij raakte zwaargewond, maar overleefde de schietpartij en zit sindsdien ondergedoken in een safehouse.

Verbod in Duitsland

In 2012 werden de Bandidos in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen verboden. Het ging om het chapter in Aken en vijf aan de Bandidos gelieerde motorclubs. Ook vielen toen speciale politie-eenheden woningen van clubleden en het clubhuis in Alsdorf binnen.