Lil’ Kleine aangehouden vanwege mishandeling

Rapper Lil’ Kleine (27) is zondagavond aangehouden door de politie in Amsterdam vanwege mishandeling. Op social media doken bewakingsbeelden op waarop te zien is dat Jorik Scholten, alias Lil’ Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes aan haar haren uit een auto trekt en vervolgens mogelijk haar hoofd tussen het portier en de auto klemt.

Nadat de politie zondagavond een melding binnenkreeg van de mishandeling zagen agenten Lil’ Kleine rijden op de Stadhouderskade. Daar is de rapper aangehouden.

Hij zit nog vast en de politie doet maandag verder onderzoek.

Veroordeeld

Lil’ Kleine werd vrijdag veroordeeld tot 120 uur taakstraf vanwege de mishandeling van een bezoeker in de Amsterdamse Club Olivia in december 2019.

In mei vorig jaar zat hij een nacht in een Spaanse cel nadat zijn vriendin aangifte had gedaan van mishandeling in een hotel op Ibiza. Later trok ze die aangifte weer in.