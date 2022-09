‘Lil Kleine en vrienden betrokken bij vechtpartij in Amsterdamse club’

Connect on Linked in

Donderdagnacht is in Club Air in Amsterdam een vechtpartij geweest tussen de vriendengroep van rapper Lil Kleine en andere bezoekers. Later die nacht is op de Blauwbrug in het centrum van Amsterdam een 24-jarige man door meerdere verdachten zwaar mishandeld en beroofd van zijn tas en Rolex-horloge. De politie vermoedt dat een conflict eerder op de avond in een horecagelegenheid, de mogelijke aanleiding is geweest voor de zware mishandeling.

Een medewerker van Club Air bevestigt aan Het Parool dat de Amsterdamse rapper Lil Kleine (Jorik Scholten) met zijn vrienden betrokken was bij een vechtpartij met andere bezoekers. Beveiligers hebben beide groepen uit de club gezet.

Zwaargewond

Later die nacht, werd rond 04.15 na een bezoek aan Club Air een 24-jarige man op de Blauwbrug door een groep mannen belaagd en meerdere keren tegen zijn hoofd geslagen en geschopt, waardoor hij zwaargewond raakte. De mannen beroofden hem van zijn tas en zijn Rolex-horloge en gingen er vervolgens vandoor.

Voorbedachten rade

Omdat het vermoeden bestaat dat een conflict eerder op de avond in een horecagelegenheid, de mogelijke aanleiding is geweest voor de zware mishandeling, gaat de recherche ervan uit dat het slachtoffer met voorbedachten rade is mishandeld. Het onderzoeksteam is specifiek op zoek naar twee taxichauffeurs die vlak na de mishandeling met de politie hebben gesproken.