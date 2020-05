‘Liquidatie “Appie” Belhadj toegevoegd aan Marengo-proces’

Connect on Linked in

In het Marengo-proces wordt een nieuwe moord toegevoegd aan de tenlastelegging van een aantal verdachten. Het gaat om de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Abderrahim (“Appie”) Belhadj, die in mei 2016 bij flat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost werd doodgeschoten. Dat maakte het Openbaar Ministerie maandagochtend bekend tijdens een nieuwe inleidende zitting in de Bunker in Amsterdam-Osdorp.

Voor de liquidatie van Belhadj is Jason L. alias rapper Djaga Djaga in hoger beroep tot achttien jaar cel veroordeeld. Belhadj stond op een dodenlijst en praatte daarover met de politie. Wie het OM voor de moord wil vervolgen, wordt op een later moment bekendgemaakt.

December 2020

Het OM hoopt ondanks de coronamaatregelen dat de inhoudelijke behandeling tegen de zeventien verdachten in het Marengo-proces in december 2020 of januari 2021 kan beginnen. De rechtbank heeft daarvoor al zeker veertig zittingsdagen gereserveerd. Vanwege de coronamaatregelen volgen de verdachten het proces maandag via een videoverbinding.

Nieuwe ontsleutelde chats

Het Marengo-proces draait om vijf liquidaties en enkele liquidatiepogingen. Het OM heeft vandaag tevens meegedeeld dat in het onderzoek naar Saïd Razzouki en zijn broers Mohammed en Zeki nieuwe ontsleutelde chatberichten zijn gevonden. Ook blijkt het uitleveringsverzoek van Saïd Razzouki vlak voor het ingaan van de coronamaatregelen naar Colombia te zijn verstuurd. Of de in Colombia gearresteerde Saïd Razzouki bij het begin van de inhoudelijke behandeling in Nederland zal zijn, is nog de vraag. Zijn uitleveringsprocedure verloopt mede door de coronacrisis moeizaam.