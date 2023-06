Liquidatieverdachte Ali Akgün kwam zelf door kogels om het leven

Connect on Linked in

Ali Akgün werd als verdachte in het grote liquidatieproces Passage vrijgesproken. Hij leek daarmee als crimineel de dans te ontspringen. Maar hij werd in 2014 in Turkije zelf met automatische wapens om het leven gebracht.

Akgün (1974) werd in Alkmaar geboren, als kind van Turkse ouders. Hij was een verdienstelijk amateurvoetballer. Zo was hij aanvoerder van het eerste elftal van Türkiyemspor, dat later de hoofdklasse van de amateurs domineerde. Na zijn breuk met de voorzitter van de voetbalclub, Nedim Imaç, die in februari 2007 geliquideerd zou worden, raakte Akgün verzeild in de criminaliteit.

Hij figureerde opzichtig in het lijvige dossier van het grote liquidatieproces Passage. Kroongetuige Peter La Serpe beschuldigde hem van betrokkenheid bij de liquidatie van onder andere Kees Houtman en Thomas van der Bijl. De overgelopen crimineel verklaart onder andere dat Akgün samen met Dino Soerel de opdrachtgever was van de moord op die twee mannen.

Door de beschuldigingen van La Serpe verbleef Ali geruime tijd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. De rechtbank sprak Akgün uiteindelijk vrij van de liquidaties en lidmaatschap van een criminele organisatie. Wel wordt hij veroordeeld voor witwassen. Na zijn vrijspraak vertrok Akgün naar Turkije, waar hij een luxueus leven leidde in een kapitale villa (waarde 6 miljoen euro) en rondreed in peperdure auto’s. Het toonde aan dat hij waarschijnlijk over grote sommen crimineel geld beschikte. Akgün verbleef regelmatig in Dubai, dat door zijn strenge controles op wapenbezit als een relatief veilig land werd beschouwd.

Op 24 december 2014 meldt Crimesite dat Ali Akgün in Istanbul is geliquideerd. Terwijl hij in zijn peperdure Bentley voor het stoplicht stond te wachten, openden mannen met automatische wapens het vuur. Het is nog voor hij uitgeleverd kan worden aan Nederland, nadat ook Fred Ros (die door Akgün ‘kroonleugenaar’ werd genoemd) hem had beschuldigd. Ali Akgün werd 40 jaar.

