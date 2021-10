Liquidatieverdachte Iliass K. zwijgt als getuige in rechtszaal

Vermeend moordmakelaar Iliass K. (34) heeft maandag in de Bunker in Amsterdam-Osdorp niets willen zeggen over verklaringen die hij bij de politie aflegde over verschillende liquidaties in de onderwereld. Tijdens zijn proces beriep de Amsterdamse crimineel zich steeds op zijn zwijgrecht, maar nadat het OM in mei 2021 levenslang tegen hem eiste, besloot hij te gaan praten. Nu zwijgt hij toch weer in de rechtszaal, op advies van zijn advocaat, zo schrijft NU.nl.

Tegen Iliass “Lip” K. werd dit voorjaar levenslang geëist voor onder meer het medeplegen van drie liquidaties en twee voorbereidingen van moord. Nadat hij telkens zijn kaken stijf op elkaar hield tijdens zijn strafproces, besloot hij in juni 2021 na de levenslange eis toch te gaan praten. Hij legde bij de politie verschillende verklaringen af over medeverdachten.

Verschoningsrecht

De rechtbank en de advocaten van de zeven medeverdachten konden maandag in de rechtbank vragen stellen aan K., maar die beriep zich op zijn verschoningsrecht toen hem werd gevraagd waarom hij zwijgt. ‘Ik wil wel, maar op advies van mijn advocaat beroep ik me op mijn verschoningsrecht,’ aldus de liquidatieverdachte.

‘Juridisch verhaal’

Iliass K.’s advocaat Barry van de Luijtgaarden zegt tegen NU.nl dat het advies om te zwijgen “een juridisch verhaal” is. ‘Dit proces draait voornamelijk om mijn cliënt en in zijn zaak heeft hij als verdachte verklaringen afgelegd. Dat betekent niet dat hij als getuige ook vragen hoeft te beantwoorden.’ Het verschoningsrecht doet volgens zijn advocaat niets af aan de inhoud van de verklaringen die K. aflegde.

De uitspraak in de zaak stond aanvankelijk gepland op 30 augustus, maar door de verklaringen van Iliass K. liep het proces vertraging op. De uitspraak wordt verwacht in januari 2022.