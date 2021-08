De verklaringen van liquidatieverdachte Iliass “Lip” K.

Connect on Linked in

Nadat Iliass K. levenslang had horen eisen ging hij tegenover de politie verklaringen afleggen over medeverdachten. Volgens Het Parool vindt het Openbaar Ministerie de verklaringen nogal dun. Het valt justitie op dat hij over personen die hoger geplaatst zijn in de criminele organisatie niet wil verklaren.

Iliass K. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drie moorden (Alexander Gillis, Mossad Amin Hosseini en de crimineel niet betrokken Stefan Eggermont) en twee liquidatiepogingen. Volgens het OM zou hij in de criminele organisatie van Gwenette Martha (in 2014 geliquideerd) de rol van moordmakelaar hebben bekleed. Justitie meent dat de feiten werden gepleegd in een onderwereldconflict tussen de groep van Gwenette Martha en een ander Amsterdams groepje, dat speelde sinds 2012 en onder meer leidde tot de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt.

Medeverdachten

Iliass K. zou zijn eerste verklaring op 7 juni 2021 hebben afgelegd. Het gaat dan over de liquidatie van Alexander Gillis, die op 20 februari 2014 werd doodgeschoten in Zaandam. K. wijst verschillende betrokkenen aan zoals medeverdachte Gökhan C. Die zou hebben gezegd ‘Hey we hebben hem doodgeschoten’. Een andere medeverdachte, Surailie I., eerder veroordeeld tot vijftien jaar cel, zou de betaling voor de liquidatie hebben gedaan.

Vergismoord

K. noemt ook betrokkenen bij de vergismoord op Stefan Eggermont. De 31-jarige Ismail B. zou de vluchtauto die bij de moord werd gebruikt, hebben geregeld. Ook zou Ismail B. hebben geregeld dat Abderrahim Z. de chauffeur was die de moordenaar van Eggermont van de plaats delict heeft weggereden.

Verklaringen van K. over betrokkenheid van medeverdachte Gökhan C. bij de liquidatie van Mossad Amin Hosseini konden niet worden bevestigd door andere onderzoeksresultaten.

‘Uitermate behoedzaam’

Wat justitie betreft moeten de verklaringen die Iliass K. heeft afgelegd ‘uitermate behoedzaam’ worden gelezen, zo schrijft Het Parool. ‘K. geeft nog steeds geen volledige openheid van zaken. Het valt op dat hij over personen die hoger geplaatst zijn in de criminele organisatie niet wil verklaren’ aldus het OM. Als het over de criminele organisatie gaat noemt K. wel de naam van Dennis Mongen, maar die is dan inmiddels aan een hartaanval in een Spaanse cel overleden.

‘Boven Dennis’

‘En als we het dan gaan hebben over opdrachtgevers. Waar moeten we dat dan boven Dennis zoeken?’ vragen de rechercheurs aan K..

‘Ik ga niet mensen zomaar de schuld geven, aanwijzen, weet ik veel. Dus daar beroep ik me op mijn zwijgrecht.’ antwoordt K. dan.

‘Je zegt dat je dat niet weet, maar in die mails, die berichten wordt er natuurlijk wel over gesproken.’ [de rechercheurs bedoelen ontsleutelde pgp-berichten – redactie Crimesite] Iliass K. beroept zich dan opnieuw op zijn zwijgrecht.

“Chavez en “Oog”

Maar de rechercheurs geven niet op: ‘In de berichten lijkt het er heel sterk op dat jij precies weet wie dat zijn. Want je noemt ze ook.’ De ondervragers refereren hier aan twee namen die in de berichten zijn genoemd: “Chavez” en “Oog”. Volgens de recherche is die laatste bijnaam er een van medeverdachte Khalid J. Die is begin 2020 aangehouden in Dubai en staat, volgens het OM, hoger in rang dan Iliass K. “Lip” gaat dat in elk geval niet bevestigen: ‘Zwijgrecht’.

‘Je lult man’

Gisteren is het zogenoemde Himalaya-proces tegen onder andere Iliass K. hervat. Het had enige tijd stil gelegen door de plotselinge verklaringen van hoofdverdachte K.. In de rechtszaal liepen de emoties hoog op bij medeverdachte Gökhan C. die tegen K. riep: ‘Je lult man. Zwerver! Het liefst wil ik hem zijn nek omdraaien, die fokking leugenaar.’

Breuk

De beslissing van K. om te gaan verklaren leidde ook tot een breuk met zijn voormalig raadsman Guy Weski. Daarna was het een komen en gaan van advocaten. De laatste gooide het bijltje er na zestien uur alweer bij neer. Er wordt nu een nieuwe advocaat voor Iliass K. gezocht. De zaak gaat op 4 oktober verder.