Liquidatieverdachte vrij in afwachting hoger beroep

Een man die tot 20 jaar cel is veroordeeld voor medeplichtingheid aan de liquidatie van Justin Jap Tjong is onder voorwaarden op vrije voeten gesteld in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn hoger beroep. Dat bevestigt de advocaat van de 33-jarige Ferman D. aan NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau.

Zwaarder wegen

Volgens het gerechtshof wegen in dit geval de ‘persoonlijke omstandigheden’ van de verdachte zwaarder dan ‘het maatschappelijk en strafvorderlijk belang bij voortzetting van de voorlopige hechtenis.’

Het Openbaar Ministerie was tegen de schorsing van de voorlopige hechtenis.

Het is niet duidelijk wat de bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn die het gerechtshof in aanmerking neemt.

Boos

De nabestaanden zijn boos over de vrijlating.

Het is uitzonderlijk dat verdachten die in eerste aanleg tot zware straffen voor een levensdelict zijn veroordeeld in afwachting van het hoger beroep op vrije voeten worden gesteld.

Soms mogen veroordeelden een begrafenis bijwonen of een stervend familielid bezoeken. Ook van mensen die terminaal ziek zijn wordt soms de voorlopige hechtenis geschorst.

Eris-proces

Ferman D. is verdachte in het Eris-proces, waarin voornamelijk leden van de motorclub Caloh Wagoh terechtstaan voor moorden. In acht maanden tijd werden vijf mensen doodgeschoten, drie moorden voorbereid en zeven mensen op een dodenlijst gezet.

De rechtbank achtte het bewezen dat D. chauffeur was bij de liquidatie van Jap Tjong op 31 januari 2017 in Amsterdam-Osdorp. D. ontkende, en zei dat hij op een verjaardag was. Pgp-berichten bewezen volgens de rechtbank zijn schuld.

De rechtbank legde in eerste aanleg drie keer levenslang op. De andere straffen variëren van 1 tot 30 jaar.