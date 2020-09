‘Liquidatie-verdachte komt met alibi’

Connect on Linked in

Een verdachte in het moordproces tegen leden van Caloh Wagoh MC heeft gesteld dat hij voor de dag van de moord op Justin Jap Tjong een alibi had, aldus het Algemeen Dagblad. Jap Tjong werd doodgeschoten in januari 2017 in Amsterdam. De 33-jarige Ferman D. wordt verdacht van medeplichtigheid bij de liquidatie.

Verjaardag

Maandag was er in de beveiligde rechtbank op Schiphol weer een pro forma-zitting in de zaak waarin twintig verdachten terechtstaan voor verschillende liquidaties. Justitie denkt dat Ferman D. als chauffeur heeft gefunctioneerd. Deze zegt nu dat hij op de bewuste avond zijn dertigste verjaardag vierde met familie en op de dag van de moord in ieder geval de hele dag in de regio Den Haag was. De rechtbank heeft de officier van justitie opgedragen zijn verhaal nauwkeurig te onderzoeken.

Voorarrest

In ontsleutelde pgp-chats komt een zekere “Ferry” naar voren die zou hebben meegedaan aan de liquidatie, waarmee D. zou kunnen zijn bedoeld.

De rechtbank wees het verzoek van D.’s advocaat om het voorarrest direct te schorsen af, wegens de ernst van de verdenking.

Andere verdachten die terechtstaan voor de moord op Justin Jap Tjong zijn Delano “Keylow” R., Jermaine B., Moriën J., Orhan P., Ferrel T. en Guyno O.. Roël T. (58) werd in februari vrijgelaten.

Zie ook:

