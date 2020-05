Luxe beachclub Marbella doelwit van brandstichting

Connect on Linked in

Een luxe strandclub bij Marbella is deze week deels uitgebrand na een brandstichting. De zaak is eigendom van een icoon uit de jet set van Marbella, Olivia Valère, eigenaar van luxe nachtclub Olivia Valère in Marbella. Op de vroege dinsdagochtend staken onbekenden Club Naô Pool in brand.

In lokale media zegt Olivia Valère, die al dertig jaar gelegenheden in het topsegment van de horeca aan de Costa del Sol uitbaat, ‘geen vijanden’ te hebben, ‘het moet iemand van de concurrentie zijn’.

Omdat de brandweer er snel bij was ging alleen het buitenwerk in vlammen op. De strandclub in Nueva Andalucía wordt uitgebaat door de zoon van Olivia Valère. Noch meer dan de nachtclub in Marbella is het een zeer dure hang-out voor een exclusieve clientèle.

De Nationale Politie is een onderzoek begonnen naar de zaak. In dezelfde nacht brandden in een buitenwijk van Marbella drie auto’s uit. Vanaf februari 2019 zijn aan de Costa del Sol vijf grote strandclubs uitgebrand, één in Torremolinos en vier in of bij Marbella.

In januari 2019 werd de horeca-tycoon Abdelhadi “Marco” Yaqout in Marbella geliquideerd. Er is een groep Nederlandse verdachten in die zaak aangehouden, waarvan een aantal kort daarop weer werd vrijgelaten.