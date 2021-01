Maastrichtenaar (35) opgepakt voor liquidatiepoging in Sittard

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de liquidatiepoging op Anthy P. (38) in Sittard op 12 september 2020 heeft de politie vrijdagmiddag in Maastricht een 35-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij, waarbij P. zwaargewond raakte.

Na zijn arrestatie doorzocht de recherche de woning van de 35-jarige verdachte in Maastricht. De politie meldt te hopen meer informatie te verkrijgen over de achtergrond en het motief voor de liquidatiepoging en sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.

In het onderzoek werd al eerder een sms-bom ingezet en in opsporingsprogramma Opsporing Verzocht is ook al eerder aandacht aan de zaak besteed.

P. werd op 12 september beschoten toen hij in zijn auto zat op de Bradleystraat in Sittard. Hij werd vervolgens ondergebracht in een safehouse wegens de dreiging op zijn leven. In december werd Anthy P. aangehouden omdat hij iemand in Maastricht zou hebben bedreigd. De politie zei toen dat P. en zijn partner in Roermond werden gearresteerd.

Het is niet duidelijk of de bedreigde persoon in Maastricht mogelijk de 35-jarige verdachte is die vrijdag is opgepakt. De verdachte zit in alle beperkingen wat inhoudt dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben.