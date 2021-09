Man (27) opgepakt voor dodelijke schietpartij in Amsterdam-West

Connect on Linked in

De politie heeft een 27-jarige man uit Amsterdam opgepakt die wordt verdacht van een schietpartij in Amsterdam-West waarbij de 29-jarige Roudile Paquay is overleden. De verdachte werd al op 25 augustus in Suriname aangehouden, maar is vrijdag uitgeleverd en door de Amsterdamse politie vastgezet.

Op zondagavond 14 februari 2021 werd Roudile Paquay dodelijk getroffen bij een schietpartij op het Van Limburg Stirumplein in de Staatsliedenbuurt. Een 35-jarige man raakte gewond. Voorafgaand aan de schietpartij was er een ruzie waarbij het slachtoffer niet direct betrokken was.

In het onderzoek naar de dood van de man werden eerder vier verdachten aangehouden. Zij zijn inmiddels allen heengezonden.