Man (27) opgepakt voor plannen moordaanslag Sittard

De politie heeft een 27-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een moordaanslag in Sittard. Justitie kwam de man op het spoor via de dit jaar gekraakte chatdienst EncroChat. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Dat schrijft omroep L1.

De verdachte is op 28 oktober gearresteerd en zit vast in alle beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Een woordvoerder van justitie wil tegen L1 alleen kwijt dat de man vastzit voor ‘voorbereidingshandelingen voor moord’.

Liquidatiepoging

Wie het doelwit was en of er meer verdachten zijn is niet bekendgemaakt. Of de arrestatie mogelijk iets te maken heeft met de liquidatiepoging van Anthmar “Anthy” P. (38) in Sittard in september is evenmin duidelijk. P. werd beschoten door twee mannen op een motorfiets en raakte zwaargewond, maar overleefde de moordaanslag. Sindsdien zit hij ondergedoken in een safehouse.

Wietorganisatie

Wel is duidelijk dat het kraken van EncroChat een grote rol speelde in de arrestatie van de 27-jarige verdachte. In Limburg droeg het kraken van EncroChat vorige maand nog bij aan het oprollen van een grote wietorganisatie, waarbij veertien verdachten werden aangehouden in Nederland, België en Spanje. Het OM meldde toen dat er in totaal tientallen verdachten waren, waaronder velen die nog voortvluchtig zijn, met de Nederlandse, Albanese, Irakese of Syrische nationaliteit.

Ook Sandro P. (44) en zijn 21-jarige zoon uit Landgraaf zijn eind oktober vermoedelijk gearresteerd nadat zijn chatgesprekken door de recherche zijn meegelezen. Zij worden verdacht van grootschalige drugshandel.