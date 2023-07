Man (43) aangehouden in onderzoek naar dood tattoo-artiest

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend een 43-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van tattoo-artiest Steve Mahakena (48) uit Hoofddorp. Zijn betrokkenheid bij de dood van Mahakena wordt nader onderzocht. De verdachte zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De politie geeft op dit moment geen nadere informatie omdat het een lopend strafrechtelijk onderzoek betreft.

Vechtpartij

Mahakena werd op 7 maart 2023 levenloos aangetroffen in een woning aan het Egholm in Hoofddorp. De politie gaat uit van een misdrijf en denkt dat Mahakena vlak voor zijn dood heeft gevochten. De tattoo-artiest was niet de bewoner van de woning. De bewoner is gehoord als getuige, maar is niet aangehouden.

Water

Begin juni deed de politie sporenonderzoek in sloten en een vijver in de omgeving van de woning waar Mahakena werd aangetroffen. Die zoektocht leverde niets op.

Mahakena was mede-eigenaar van Pax Tatoo’s met een filiaal in Nieuw-Vennep en Amsterdam. Hij had geen relatie en woonde bij zijn vader. Hij laat twee kinderen na uit een eerdere relatie. Over een motief voor zijn dood is niets bekend.