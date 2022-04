Man opgepakt in Enschedees moordonderzoek

Connect on Linked in

Donderdagochtend heeft de politie in Hengelo een 31-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Daan Mellée (foto). Op dinsdagmiddag 3 juli 2018 werd de 26-jarige Mellée dood aangetroffen in een woning aan het Oosterveld in Enschede.

Woning

De nu aangehouden verdachte is al eerder aangehouden is geweest in het onderzoek. In zijn woning is een doorzoeking uitgevoerd.

Eerder zijn de 38-jarige Daniël V. en de 35-jarige Debbie G. gearresteerd. Deze twee verdachten komen uit Enschede en zitten nog steeds in bewaring. Mellée had een relatie met Debbie G. gehad. De politie denkt dat zij Mellée samen met haar vriend heeft vermoord of dat zij daarvoor iemand anders hebben ingeschakeld.

Ontkend

Volgens TC/Tubantia gaat het om Bart de J.. Van welke rol hij wordt verdacht is nog niet bekend.

G. en V. hebben de beschuldiging ontkend.

