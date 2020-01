Dode na schietpartij in studentenwoning Amsterdam-Zuidoost (UPDATE)

Connect on Linked in

In een studentenwoning aan de Daalwijk in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen nacht een 26-jarige man om het leven gekomen door een schotwond, aldus de politie. Drie mensen zijn aangehouden. Om 01.00 kreeg de politie een melding over de schietpartij.

Ter plaatse bleek het slachtoffer een schotwond in de rug te hebben. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd. Ondanks de reanimatiepoging overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen.

In de ochtend van dinsdag 28 januari hebben drie personen zich gemeld bij de politie. Zij zijn aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. De recherche doet onderzoek en loopt daarbij alle scenario’s uit die mogelijk van toepassing zijn met betrekking tot de gebeurtenis van afgelopen nacht in en rond de studentenwoning aan de Daalwijk.

Afgelopen zaterdag waren er in Amsterdam twee schietpartijen. Er was er één gebeurde zaterdagavond op een parkeerterrein in Holendrecht, ook in Zuidoost. De tweede vond plaats op de Rhoneweg bij Sloterdijk.