‘Man uit Nieuwegein moet aan de Staat 6,8 miljoen euro betalen’

Marcel D. (38) is veroordeeld voor een ontnemingsvordering van 6,8 miljoen euro omdat hij als leider van een criminele organisatie geld heeft verdiend met de smokkel van drugs naar Engeland. Het Algemeen Dagblad schrijft dat het bedrag dit veel minder is dan geëist door het Openbaar Ministerie, dat ruim 11 miljoen wilde hebben van D..

(Beeld uit archief)

Sabee

Naast drugshandel zijn D. en anderen in de zaak ook veroordeeld voor witwassen en heling van auto’s. De rechtbank vermoedde dat de criminele organisatie van D. ook liquidaties pleegde maar vond niet bewezen dat D. de hand heeft gehad in de moord op Wout Sabee (70) in De Meern.

In de strafzaak had het Openbaar Ministerie tegen D. 30 jaar cel geëist maar D. kreeg 16 jaar cel. Het hoger beroep in de zaak loopt nog.

D. werd door zijn geringe lengte ook wel “Napoleon” of “Smurf” genoemd.

Acculaders

De handel in heroïne en cocaïne vond vooral plaats tussen 2014 en 2016. Vijf mannen moesten ervoor terechtstaan. Marcel D. was volgens de rechtbank de leider. De pakketten drugs waren verstopt in uitgeholde accu’s en acculaders, die van binnen waren bekleed met lood, om onzichtbaar te zijn bij scancontroles.

De recherche kon ontsleutelde berichten die de verdachten onderling hadden verstuurd lezen. Op verschillende locaties werden veertien vuurwapens, een machinegeweer, tien handgranaten en munitie aangetroffen.

Twee mannen uit Nieuwegein werden vrijgesproken.