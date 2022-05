Man vast na fatale mishandeling in Rotterdamse Club Blu

Connect on Linked in

Een 29-jarige man uit Rotterdam is vrijdagnacht overleden na een geweldsincident in Club Blu op de Prins Alexanderlaan. Een 25-jarige Rotterdammer zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden als verdachte.



De politie kreeg rond 05.30 een melding binnen van een mishandeling in Club Blu. Toen agenten aankwamen in de uitgaansgelegenheid, moest het slachtoffer gereanimeerd worden. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd waar hij aan zijn verwondingen is overleden.

Een 25-jarige verdachte werd direct in de club aangehouden. Hij wordt verdacht van doodslag.

Vipruimte

De mishandeling zou hebben plaatsgevonden in de vipruimte met priv├ętafels.

De politie doet onderzoek naar de fatale mishandeling. Daaruit moet blijken wat er precies is gebeurd. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld en gesproken met getuigen.

Eerdere geweldsincidenten

Club Blu was de laatste jaren vaker het toneel van geweldsincidenten en ging daardoor verschillende malen dicht. In de zomer van 2020 werd de zaak beschoten, waarna de tent drie maanden dicht ging.

Begin 2018 werd de zaak voor zes maanden gesloten nadat er onder meer een handgranaat voor de deur werd gelegd, een vuurwerkbom werd gegooid en met een automatisch vuurwapen op de deur werd geschoten.

In 2019 werd er opnieuw een handgranaat voor de club gelegd. In februari dit jaar moest Club Blu drie maanden dicht, nadat bewakingspersoneel een bezoeker had mishandeld en een man een dag later voor de deur een vuurwapen trok.